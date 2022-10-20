Почему после душа появляется ушная инфекция

К доктору Мартину Скарру обратился пожилой пациент, который всякий раз после душа сталкивается с неприятными по запаху жёлтыми выделениями из ушей. Они появляются после попадания в уши воды, и лишь капли офлоксацина устраняют эту проблему.В своём длинном письме вы вспомнили об ушной инфекции 50-летней давности, которая потребовала хирургического вмешательства. И в этой истории есть две особенности, позволяющие предположить верный диагноз. Первая: когда вода попадает в ухо, вероятно, у вас появляется инфекция. Вторая - также вы упомянули и про перфорацию барабанной перепонки. Скорее всего вы страдаете от бессимптомного мастоидита - хронической инфекции воздушных ячеек сосцевидного отростка, которая вызывает лишь случайные симптомы.Сосцевидный отросток (область черепа сразу за ухом) имеет губчатую сотовую структуру, состоящую из воздушных ячеек - небольших полостей, содержащих воздух, которые защищают ухо и регулируют давление в среднем ухе. Обычно небольшая перфорация барабанной перепонки заживает, но не при продолжающейся инфекции в полости среднего уха или воздушных ячейках сосцевидного отростка. В этом случае вода в ухе проходит через перфорацию и вызывает обострение вялотекущей инфекции 50-летней давности в сосцевидном отростке. От этой инфекции не существует ушных капель, поэтому применяют глазные вроде офлоксацина. Они содержат сильнодействующий антибиотик, подавляющий инфекцию при её возникновении. Но его недостаточно для полного проникновения в губчатые воздушные клетки сосцевидного отростка. Обсудите эту историю с вашим врачом. Возможно, вас отправят на КТ сосцевидного отростка, чтобы подтвердить или исключить бессимптомный мастоидит. И если мой диагноз верен, потребуется дополнительная операция.