Яйца повышают уровень холестерина: правда или миф

Вокруг пользы яиц ходит множество мифов и споров. В то время как одни уверены, что в день нужно съедать хотя бы одно яйцо, другие утверждают, что от данного продукта лучше отказаться, ведь он повышает уровень холестерина.Многие диетологи пытаются убедить нас в том, что яйца – крайне вредный продукт. Якобы он изобилует холестерином, и, как следствие, провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Однако эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Согласно недавним исследованиям, холестерин, содержащийся в пище, не вызывает повышение холестерина в крови. Кроме того, яйца – это источник "полезного" холестерина, который не способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Более того, яйца не только не вредят, а приносят пользу организму. Они богаты огромным количеством уникальных антиоксидантов, которые способствуют здоровью глаз.Некоторые адепты здорового питания призывают отказываться от яиц в связи с тем, что в желтках содержится большое количество жиров. Это действительно так, но вместе с тем ученые установили, что яйца, съеденные за завтраком, способствуют снижению веса, в отличие от других популярных утренних блюд.Но и это еще не вся польза яиц. Оказывается, употребление этого продукта вместе с другими, помогает организму усваивать больше витаминов. Так, эксперты пришли к выводу, что добавление яйца в овощной салат может увеличить количество витамина E, который человек получит из такого блюда.