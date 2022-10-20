Врач Садыков рассказал о простом тесте, который подскажет, что ваш мозг уже начал стареть

Избежать старения невозможно — этот процесс необратим и настигнет каждого. О признаках угасания функций и о том, как замедлить возрастные изменения, рассказал врач.Врачи мрачновато шутят: «Не каждый доживает до своего Альцгеймера», имея в виду, что не всем доведется отметить крупные юбилеи — некоторые умрут раньше из-за других проблем со здоровьем.Но все же сейчас продолжительность жизни растет, и общество сталкивается с серьезной проблемой — болезнями старости. Диагностируют все больше дегенеративных заболеваний мозга, онкопатологий, до которых раньше человек просто не доживал.Что происходит с нашим мозгом, когда он начинает стареть, как проявляются возрастные изменения и можно ли замедлить этот процесс, рассказывает врач.врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom— Возрастные изменения затрагивают все органы и системы организма человека, — говорит Рустем Садыков. — Старение центральной нервной системы (ЦНС) происходит медленно и постепенно, определяется выраженными атрофическими процессами: снижается масса головного мозга, истончается кора больших полушарий, отвечающая за высшую нервную деятельность, эмоции, интеллект, а также мозжечка, что объясняет нарушение координации движений, шаткость походки, потерю равновесия.Возрастные изменения головного мозга — это совокупность процессов, таких, как нарушения строения нервных клеток, межклеточных связей, снижение объема серого вещества, приводящих к постепенному угасанию интеллекта, отмечает эксперт.— Это проявляется в снижении памяти, возникновении сложности с концентрацией внимания, трудностях с обучением, — говорит Рустем Садыков. — Возрастные изменения происходят у всех, независимо от пола и социального статуса, однако образ жизни, образование, уровень культуры и род деятельности все же имеют большое значение.А мозг точно стареет?— Есть мнение, что все-таки мозг как орган не изнашивается, — говорит Рустем Садыков. — Он ведь не совершает каких-либо движений, подобно сердцу или суставам, не переваривает пищу. Стареет нервная система, если можно так сказать, замедляются обменные процессы.Некоторые исследователи считают, что старение мозга можно измерить течением времени. Если в детстве время тянется, то чем старше человек, тем быстрее ощущаются временные промежутки. Связывают это с выработкой гормонов кортизола и вазопрессина. Так или иначе, мозг до конца не изучен.Доказано — у людей с повышенной массой тела, имеющих вредные привычки, ведущих неактивный образ жизни, злоупотребляющих пищей с высоким гликемическим индексом, старение мозга наступает на 10 лет раньше.Как понять, что мозг уже немолод— Существует масса когнитивных упражнений и тестов, которые покажут, насколько эффективен ваш мозг, — рассказывает эксперт. — Важно учесть, что работают они только в случае регулярно проводимых замеров. Только сравнивая результаты, можно понять динамическую картину ухудшения когнитивных способностей.Тест на слова— 5-10 слов средней длины нужно прочесть задом наперед без записи на бумаге, вслух. Засечь время. Повторить тест с другими похожими словами через промежуток времени, — говорит медик.Еще один неявный признак проблем с мозгом — заболевания кишечника, обращает внимание врач.— Связь кишечник — мозг работает в обе стороны, при дефиците микробиоты, к примеру, могут развиваться расстройства аутистического спектра (РАС) или деменция. Аналогично и наоборот — при проблемах с мозгом чаще наблюдаются кишечные расстройства, — считает Рустем Садыков.Интересно, что существует метод замера старости — причем не только мозга, но и всего организма.— Это аппаратный способ, с помощью age-reader определяющий количество гликотоксинов в организме, а специалист, соответственно, согласно шкале данных, выносит вердикт — насколько ваше тело «старо», — уточняет врач.Как замедлить возрастные измененияРегулярно заниматься спортом. Ежедневные физические упражнения продолжительностью не менее 45 минут повышают умственные способности у пожилых людей, предотвращают развитие когнитивных нарушений.Спать не менее 8 часов в сутки. Прогулки перед сном на свежем воздухе, отказ от просмотра телевизора и гаджетов не менее чем за 2 часа до сна, травяной чай обеспечат полноценный ночной сон без перерывов. Также улучшению качества сна способствует строгое соблюдение режима дня, отход ко сну в одно и то же время, комфортная температура и влажность в спальне (не выше 21 градуса и не ниже 50% влажности).Вести социально активный образ жизни: посещать музеи, выставки, театры, концерты. Доказано, что прослушивание классической музыки, а также игра на музыкальном инструменте повышают активность нейронов.Регулярный «выход в свет» позволяет почувствовать свою важность и нужность в обществе, положительные эмоции создают благоприятный психологический фон, хорошее настроение.Путешествовать: новые впечатления способствуют развитию и укреплению межнейронных связей.Заниматься интеллектуальной деятельностью: читать книги, интересоваться новыми открытиями и изобретениями, решать ребусы, изучать иностранные языки. Тренировка мозга так же важна, как и физическая тренировка. Без регулярных упражнений, решения сложных задач и головоломок мозг слабеет, снижается скорость принятия решений.Придерживаться принципов здорового образа жизни. В первую очередь необходимо оказаться от вредных привычек — немедленно. Чрезмерное употребление алкоголя оказывает как прямое токсическое действие на нейроны, так и разрушает миелиновые волокна, что приводит к снижению скорости прохождения электрического импульса по нервному волокну.Курение вызывает поражение сосудов, в том числе и сосудов головного мозга. В результате развивается хроническое кислородное голодание головного мозга, в медицине это явление называется дисциркуляторная энцефалопатия.Отказ от сладкой пищи, напитков замедлит старение вашего мозга на 10 лет. Включение в рацион питания продуктов, богатых омега-3 и омега-6 жирными кислотами, благоприятно скажется на состоянии нервной и сердечно-сосудистой систем.