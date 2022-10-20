Что будет, если принимать лекарства после окончания срока годности — мнения экспертов

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После окончания срока годности таблеток некоторые не торопятся их выбрасывать. Считается, что производители ставят сроки с запасом, поэтому можно продолжить прием — ничего страшного.Не все понимают, что означает срок годности, указанный на упаковке лекарства. То, что в течение заявленного времени лекарство можно принимать без опаски, что оно вызовет непредвиденные в инструкции побочки? Или оно весь этот срок сохраняет обозначенную эффективность, а после окончания сразу превращается в пустышку?По словам Елены Зелинской, директора по качеству фармкомпании «Фарма Капитал», срок годности лекарства говорит о том, что в течение всего этого времени оно будет сохранять как свою безопасность, так и эффективность.Директор по качеству производственной фармацевтической компании ООО «Фарма Капитал», эксперт GMP— На каждый препарат есть определенная спецификация, фармакопейная статья, и в течение установленного срока годности лекарство гарантированно будет соответствовать установленным в ней параметрам безопасности, качества и эффективности, — объясняет эксперт.У сладких и новых — срок корочеВ среднем срок годности лекарственных средств в России составляет 2-3 года, но может быть и длиннее — до 5 лет. По словам Елены Зелинской, все зависит от лекарственной формы и состава. Если в составе есть нестойкие соединения, которые со временем распадаются — как, например, сахар в сиропе от кашля — срок будет короче. У новых препаратов, появляющихся на рынке, тоже могут быть небольшие сроки годности.— Они еще не зарекомендовали себя на практике и при регистрации лекарственного средства нужно доказать их эффективность, безопасность и качество. Это срок клинических испытаний, которые производитель проводит прежде, чем выпустить препарат на рынок — все это время он не может пустить лекарство в продажу. Но даже если по итогам клинических испытаний препарат надежен и стабилен, производители обычно не ставят более длительный срок. Почему? Дело в том, что заявленный срок действия обеспечивается хранением лекарства в надлежащих условиях — то есть на фармскладе или в аптеке. А как только человек его приобрел и переложил в домашнюю аптечку, условия хранения могут быть уже нарушены. Перестраховываясь, производитель и дает определенное ограничение срока годности, — поясняет Елена Зелинская.Храните блистеры в коробкеБлистеры с таблетками советуют хранить прямо в заводских коробочках. По словам Елены Зелинской, блистерная фольга очень тонкая, поэтому ее легко повредить — картонная же коробка защищает ее от микротрещин и повреждений.— Если мы носим таблетки с собой, желательно носить только то, что постоянно принимаем — смена температур не самым лучшим образом сказывается на формуле лекарства. Если таблетки выпускаются в банке, старайтесь извлекать их непосредственно перед приемом и ровно то количество, которое предполагаете принять, — добавила специалист.Капли — на месяц, «слеза» — на полгодаПо словам врача-офтальмолога Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Олеси Чугуновой, чтобы в открытом флаконе капель для глаз не завелись опасные бактерии и грибки, закапывать их надо чистыми руками, запрокинув голову и не касаясь ресниц и век.Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»— Большинство глазных капель следует использовать в течение месяца после вскрытия флакона. Исключение составляют некоторые виды увлажняющих капель, например, «искусственная слеза» — их можно использовать в течение полугода. Об этом обязательно будет написано в инструкции.Если человек пользуется тюбиком-капельницей, то один такой тюбик надо использовать за один раз. Некоторые пытаются экономить и ставят тюбик в холодильник, но из-за того, что он не закрывается, препарат может испортиться очень быстро, — говорит Олеся Чугунова.От «свежих» витаминов — передозировка?Некоторые уверяют, что в витамины изначально закладывают бОльшую дозу ингредиентов — с расчетом, что они нестойкие и быстро теряют свои свойства. Поэтому при приеме только что выпущенных витаминов якобы можно получить передозировку. По словам Елены Зелинской, это, скорее, миф.— Качественные витамины и БАДы подлежат таким же условиям выпуска, что и таблетки. Если это официальный препарат, зарегистрированный в Минздраве, никакой «передозировки» веществ в нем быть не может. Иначе он не пройдет выпускной контроль, — заверила специалист.Так можно или нельзя?Что же делать, если у лекарства, которое вы по необходимости нашли в своей аптечке, не так давно истек срок годности? Выбросить его и бежать за новым или все-таки можно принять? И как долго?С тем, что просроченные лекарства лучше все-таки выбросить, согласен и врач-токсиколог Михаил Кутушов. Даже несмотря на то, что производители, по его словам, часто «для избежания лишних проблем с перехлестом пишут срок годности».врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий— Любые препараты, у которых прошел срок годности, надо выбрасывать. Разные препараты по-разному реагируют на соприкосновение с воздухом, кислородом. С витаминами та же история, что и с обычными препаратами — со временем разрушается изначальная химическая связь, как и обычные лекарства, они могут окисляться.Просроченные таблетки и растворы могут ослаблять иммунитет, нарушать метаболизм и обострять хронические заболевания. А просроченные глазные капли очень опасны — они могут повредить слизистую, роговицу, — предупредил доктор.Михаил Кутушов дал еще 3 совета, которые могут пригодиться при покупке и хранении лекарств:Считайте срок годности лекарства не с момента его покупки, а от даты, указанной на упаковке.Раз в полгода проводите инспекцию своей домашней аптечки. В каждом доме можно найти множество просроченных лекарств, но люди все равно продолжают их хранить. Со временем лекарства не только перестают отвечать фармакологическим показаниям, но и могут навредить здоровью — появляются побочные эффекты, возможно действие, противоположное показаниям лекарства. Может быть просто эффект пустышки — и это самый безопасный вариант.Покупайте препарата ровно столько, сколько нужно для данного этапа лечения. Так вы сможете сразу его весь использовать, а не хранить годами.