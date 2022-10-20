Что будет, если не вытащить занозу
Какие заносы можно не вытаскивать
Да, существуют занозы, о которых действительно можно не беспокоиться – они сами выйдут наружу. Это произойдет в том случае, если рана маленькая, безболезненная, а щепка находится близко к поверхности кожи.
Когда нужно обращаться в травмпункт
Порой случается так, что даже самая мелкая заноза провоцирует крупное воспаление. Вот в каких случаях вам точно потребуется помощь специалиста:
заноза попала в кожу возле глаза или под ноготь
появились признаки инфекции: покраснение, повышенная температура, белые или желтые выделения из раны
заноза проникла перпендикулярно поверхности кожи и видна только точка
заноза проникла глубоко или сломалась, когда вы пытались ее вынуть
вам не удалось вынуть занозу за 10-15 минут
Что будет, если проигнорировать серьезную занозу
Если заноза не относится к тем, которые выходят самостоятельно, и при этом вы не пытаетесь ее вытащить, может произойти следующее. Любое инородное тело раздражает ткани организма и провоцирует воспаление: в месте занозы появится покраснение и припухлость, а рана начнет болеть.
Последствия будут куда серьезнее, если вместе с занозой в рану проникли микробы. Подхватить инфекцию проще из "живых" заноз – деревянных щепок или шипов растений. Из металла или стекла инфекция присоединяется медленнее, но это также может произойти.
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