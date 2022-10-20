Что будет, если не вытащить занозу

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с занозой. Как правило, мы стараемся избавиться от нее, поскольку чаще всего даже самая мелкая щепка может доставлять дискомфорт. Но что будет, если не вытащить инородное тело?Какие заносы можно не вытаскиватьДа, существуют занозы, о которых действительно можно не беспокоиться – они сами выйдут наружу. Это произойдет в том случае, если рана маленькая, безболезненная, а щепка находится близко к поверхности кожи.Когда нужно обращаться в травмпунктПорой случается так, что даже самая мелкая заноза провоцирует крупное воспаление. Вот в каких случаях вам точно потребуется помощь специалиста:заноза попала в кожу возле глаза или под ноготьпоявились признаки инфекции: покраснение, повышенная температура, белые или желтые выделения из ранызаноза проникла перпендикулярно поверхности кожи и видна только точказаноза проникла глубоко или сломалась, когда вы пытались ее вынутьвам не удалось вынуть занозу за 10-15 минутЧто будет, если проигнорировать серьезную занозуЕсли заноза не относится к тем, которые выходят самостоятельно, и при этом вы не пытаетесь ее вытащить, может произойти следующее. Любое инородное тело раздражает ткани организма и провоцирует воспаление: в месте занозы появится покраснение и припухлость, а рана начнет болеть.Последствия будут куда серьезнее, если вместе с занозой в рану проникли микробы. Подхватить инфекцию проще из "живых" заноз – деревянных щепок или шипов растений. Из металла или стекла инфекция присоединяется медленнее, но это также может произойти.