Биологи выяснили, что реакция мозга на еду после стресса отличается у худых и полных людей

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что активация зон мозга, отвечающих за пищевой самоконтроль после сильного стресса, отличается у худых и полных людей.В исследовании приняли участие 29 взрослых (16 женщин и 13 мужчин), 17 из которых страдали ожирением, а 12 были худыми. Участники прошли два фМРТ-сканирования мозга после психического и физиологического стресс-тестов.Во время обоих сканирований участникам по очереди демонстрировали позиции меню, написанного на доске. Чтобы максимизировать реакцию мозга, исследователи попросили участников представить вкус, запах и вид каждой пищи. Также участников спрашивали, насколько сильно они хотят каждый продукт, и считают ли они, что им не следует есть его.В стресс-тестах обе группы участников продемонстрировали похожую активацию на пищевые сигналы в областях мозга, связанных с вознаграждением и когнитивным контролем (орбитофронтальная кора). Но люди с ожирением продемонстрировали большую активацию зон вознаграждения.Тем не менее полные и худые несколько различались по своим реакциям мозга. Люди с ожирением демонстрировали меньшую активацию когнитивного контроля, особенно когда думали о высококалорийное еде вроде жареного сыра. А у худых участников, активация самоконтроля была тем слабее, чем сильнее был стресс.