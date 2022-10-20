Невролог Алехина: необъяснимые падения могут быть «за несколько месяцев» до смертельного инсульта

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Обнаружение поздних признаков инсульта может спасти вашу жизнь.Быстрое распознавание симптомов инсульта и своевременное лечение являются решающими факторами, определяющими исходы инсульта. Опущение лица, слабость в руках и затруднение речи встречаются в 75% случаев и часто в сочетании. Другие симптомы, такие как головокружение и головокружение, могут возникать за несколько дней или недель до события.Инсульт заднего кровообращения, на долю которого приходится 25 процентов всех ишемических инсультов, возникает, когда кровоток в вертебробазилярной материальной системе прерывается.Эти типы инсульта встречаются реже, но остаются непропорционально высокой причиной смертности по сравнению с другими инсультами из-за их незаметных симптомов, которые напоминают неинсультные состояния.Ключевым симптомом является головокружение."Хотя некоторые симптомы могут появиться вскоре после инсульта, иногда они могут проявляться за недели или месяцы до или после события. Когда они возникают раньше, они являются признаком транзиторной ишемической атаки (ТИА)", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Транзиторная ишемическая атака возникает при временном нарушении кровоснабжения участка головного мозга. Это приводит к временной нехватке кислорода, что может вызвать симптомы, похожие на симптомы инсульта.«Предварительные» вертебробазилярные ТИА часто проявляются изолированным головокружением, иногда длящимся более часа."Когда происходит падение, это обычно является результатом приступа головокружения и серьезного нарушения равновесия".Фактически, ЭВС часто характеризуются короткими приступами системной дисфункции в виде тошноты и внезапных падений, которые могут быть спровоцированы или спонтанны.