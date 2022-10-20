Названы действенные способы борьбы со стрессом

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Жители столицы назвали действенные способы борьбы со стрессом."В борьбе со стрессовым состоянием каждому четвертому опрошенному москвичу помогает бороться просмотр фильмов и сериалов, каждый пятый начал больше гулять и заниматься спортом", – говорится в материале.Согласно результатам исследования, 18% опрошенных стали продуктивнее работать, 14% – стараются чаще проводить время в кругу семьи и друзей, 13% – балуют себя вкусной едой.Уточняется, что каждый десятый житель столицы концентрируется на занятиях, которые любит.Ранее главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин сообщил, что из-за длительного эмоционального перенапряжения у человека повышаются уровни гормонов стресса, что может стать причиной развития различных зависимостей.Психиатр добавил, что в обычном состоянии подобный гормон быстро выводится из организма, но при постоянном стрессе выделение кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкому, депрессии и другим негативным реакциям.