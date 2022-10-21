Секреты лёгкого пара: температура, влажность, веник, ароматы и другие тонкости

Правильная, мягкая баня – средство оздоровления, омоложения организма и гармонизации жизни.Чтобы получить максимум удовольствия и пользы для здоровья, не навредив себе при этом, перед походом в баню стоит узнать правила парения.Чем полезна баня и почемуРегулярные походы в баню запускают полноценные оздоровительные процессы, работают с причинами болезней. Баня помогает наладить работу выделительной системы, активизирует и другие важнейшие системы организма – лимфатическую, сердечно-сосудистую, гормональную, нервную. Обеспечивает профилактику застойных явлений и запоров. Сердце бьётся сильнее, кровь разгоняется и благодаря этому доходит до самых мелких сосудов и капилляров, промывая их, способствуя профилактике атеросклероза и тромбоза.Нашему организму парение комфортно в диапазоне температуры 45–75 °C при влажности воздуха 30–80%. Это означает, что при показателях выше и ниже этих значений организму будет тяжело выдерживать парение. В сумме показатели температуры и влажности должны давать цифры 100–120. Например: температура – 50 °C, влажность – 65%;температура – 75 °C, влажность – 45%, и так далее.Создаем лёгкий парКакая температура должна быть в парной? Удивительно, но на этот вопрос нет короткого ответа, потому что для создания правильного климата нужно отрегулировать все факторы, которые влияют на самочувствие. В первую очередь это температура и уровень влажности, которые тесно связаны между собой. Наше тело так устроено, что мы воспринимаем силу холода и жара только в совокупности этих показателей. Одна и та же температура при разной влажности будет ощущаться абсолютно по-разному.Чтобы определить значения этих показателей в бане, можно воспользоваться специальными приборами — термометром и гигрометром. Но эти показатели будут примерными, так температура у пола, над дверью или у печи будет разной. В парной невозможно создать везде одинаковую температуру. Тёплый воздух находится в постоянном движении и меняет микроклимат парной. Например, при значении 110 °C под потолком на полке вполне может быть 65 °C.Если правильно подготовленный веник в процессе парения сохнет, начинает шуршать, царапать кожу и вам хочется обмакнуть его в таз с водой – значит, влаги в воздухе недостаточно. Если же листья прилипают к телу – влажность слишком высокая.Чтобы сделать помещение влажным, после того как печка протопилась и поверхности прогрелись, нужно обильно пролить стены, пол и даже потолок парной. Если баня перетоплена – вы поймёте это по тому, что полки и стены обжигающе горячие – используйте для увлажнения поверхностей холодную воду. Если температура комфортная — горячую. После обильного пролива стоит поддать воду ещё и на камни и быстро покинуть парную, так как в ней сразу же станет чересчур горячо.Позвольте влаге впитаться в стены, а излишкам — испариться в течение примерно 10 минут. После этого парную стоит проветрить, открыв дверь. Затем можно поддать немного воды на камни и улечься на полок. Мы добились того, чего хотели: помещение парной у нас прогрето, увлажнено и проветрено.Важно! В бане можно обжечься об печь, проходя слишком близко от неё, а также ошпариться горячим паром при поддаче на камни. Избежать этого можно: нужно использовать ковш с длинной ручкой, не наклоняться над печью при поддаче и стоять в стороне от отверстия печи. Ожог от пара болит не меньше, чем от кипятка или раскалённой поверхности. Ещё одно важнейшее требование техники безопасности в бане запрещает закрывать заслонку печи до тех пор, пока все угли в ней не прогорят. Это критически важно – чтобы не отравиться угарным газом. Его опасность заключается в том, что у него нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. От него люди просто теряют сознание и погибают.Чем пахнет?При подготовке бани к парению отдельное внимание нужно уделить её запахам. В идеале там не должно пахнуть ничем, кроме древесины и веников. Посторонний запах могут давать некачественные «пылящие» камни, а также неверно подобранная для печи краска. Когда в парную входят люди, к её атмосфере также примешиваются их запахи. Желательно позаботиться о том, чтобы мы пахли хорошо, естественными феромонами человеческого тела. Когда с потом выделяются кофеин, продукты распада лука или чеснока или от людей пахнет алкоголем или никотином — в воздухе бани повисают резкие запахи, утяжеляя атмосферу.Поэтому накануне похода в баню стоит воздержаться от спиртного, по возможности не курить и не есть пахучих продуктов. Также перед баней лучше принять душ, чтобы смыть с себя накопленные загрязнения. После выхода из парной желательно ополаскиваться, чтобы смыть пот сразу же, не позволяя ему снова впитаться.Если хочется ароматизировать парную, необходимо использовать только качественные натуральные масла, но даже хорошее эфирное масло не стоит поддавать на камни. Поскольку они раскалённые, масло сразу начинает дымить, образуя канцерогенные вещества, которые попадают непосредственно в лёгкие. Это может быть опасно для здоровья. Лучше капнуть любимое эфирное маслопоодаль от печи.Для создания эффекта ароматерапии в парной намного полезнее использовать экстракцию пара живого растения: высушенных букетиков лаванды, полыни, мяты, лимонника, донника, душицы или любой другой травы, а также корочек цитрусовых. Чтобы извлечь аромат из трав, достаточно поддать на камни воду и подержать букетики над образовавшимся паром, а корочки можно разложить в парной.Если мы используем при парении веники (берёзу, дуб, липу, пихту), то дополнительно ароматизировать парную уже не понадобится. Веники дают и аромат, и пользу, а самый лучший запах дарит пихтовый веник.