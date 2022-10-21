Врач-эндокринолог: после 40 лет нужны продукты для защиты от воспаления

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, каких продуктов должно стать больше в рационе человека после 40 лет.По словам Павловой, организм после 40 лет подвергается более значительном риску воспаления из-за происходящих гормональных изменений. Воспаление способствует развитию опасных проблем со здоровьем, включая метаболические нарушения, болезни сердца, рак.Эксперт посоветовала людям этого возраста употреблять продукты, содействующие профилактике воспалительных процессов, – это продукты с антиоксидантами и (особенно витамином С) полезными ненасыщенными жирными кислотами (омега-3).Также полезны ферментированные и кисломолочные продукты: их употребление благоприятно сказывается на кишечной микробиоте, стимулирует рост хороших бактерий, что важно для поддержания хорошего иммунитета.В целом, подчеркнула Павлова, кишечную микрофлору эффективно укрепляет и развивает разнообразное питание.«Питаться разнообразно надо ради здорового микробиома – это залог хорошего пищеварения, а значит и здоровья ЖКТ, и всего организма. Ищем разнообразие внутри каждой продуктовой группы. Например, бобовые: это и горох, и фасоль, и чечевица, маш, нут, бобы. Злаки: не только рис или гречка, но и просо, сорго, кукуруза, полба», - поделилась врач.Павлова добавила, что с возрастом организм может испытывать возрастающую нехватку микроэлементов и некоторых витаминов. После 40 лет нужно следить за тем, чтобы в достатке получать витамин D и витамины группы В, а также йод, магний и железо – в рационе обязательно должны присутствовать содержащие их продукты.