Сальмонелла может жить в домашней солонке

Всевозможные контейнеры для специй, которые мы держим у себя на кухне, крайне редко моются и дезинфицируются. Исследование учёных из Университета Рутгерса показало, что они могут быть причиной бактериальных заболеваний.Все поверхности и предметы на нашей кухне необходимо тщательно мыть и дезинфицировать, чтобы защититься от возможного пищевого отравления. На кухне сырая пища превращается в приготовленную, но в ходе этого процесса некоторые бактерии из той самой сырой пищи могут осесть на разделочной доске, на разного рода столовых приборах и тому подобных поверхностях. Даже опытные хозяйки забывают дезинфицировать солонки, перечницы и другие контейнеры для специй, что и показало новое исследование.Его авторы проверили различного рода предметы на кухне и установили, что про солонки часто забывают. Практически в половине случаев они были заражены бактериями после того, как хозяева использовали их при приготовлении пищи. К примеру, человек только что разделал сырое мясо, не вымыл руки с мылом, а взял солонку и использовал её по назначению, после чего поставил на место. В итоге она могла быть заражена бактериями, которые попали туда от сырых курицы, индейки или других продуктов питания. К другим часто заражаемым поверхностям эксперты относят ручки холодильников, крышки мусорных баков и разделочные доски. В США каждый год регистрируется 1,35 млн случаев заражения сальмонеллой и около 420 смертей.