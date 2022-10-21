Распознать по походке: особенность, указывающая на то, что в крови зашкаливает холестерин

Когда уровень «плохого» холестерина в крови слишком высок, то в артериях образуются бляшки, которые могут стать причиной инфаркта или инсульта. Есть симптом, который моментально может выдать этот недуг, говорят врачи.Холестерин в крови может быть повышен даже у людей, которые никогда не страдали от проблем с сердцем и сосудами. Виной тому и неправильное питание (много сладкого, жирного и соленого), и недостаток активности, а также курение, алкоголь, лишний вес.Более того, повышенный уровень холестерина может быть заложен генетически — это наследственная гиперхолестеринемия. При этом достаточно долгое время избыток никак себя не проявляет. Но это не мешает ему разрушать ваш организм.Артерии в ногах могут «затвердевать» из-за обилия холестериновых бляшек. Такое состояние нарушает циркуляции крови, речь может идти о болезни периферических артерий. Один из симптомов, который может выдать заболевание — это хромота. Причем необязательно, что человек будет хромать постоянно, говорят эксперты клиники Кливленда.«Вы может начать хромать при физической нагрузке, но как только организм „остынет“, все вернется на свои места. Походка стабилизируется после полноценного отдыха, но хромота возвращается, как только вы снова начинаете активно двигаться», — приводит слова врачей издание Express.Как еще можно понять, что холестерин повышен:в ногах появилось жжение: неприятные ощущения охватывают икроножные мышцы или ступни, потом «поднимаются» до ягодиц;вы стали замечать, что во время ходьбы устаете гораздо быстрее, например, раньше вы без проблем могли гулять пару часов, не сбавляя темпа; сейчас же такое вам не под силу — ноги как будто наливаются свинцом;еще один тревожных звоночек — это боли и спазмы в ногах, они могут усиливаться при любой физической нагрузке, даже при неспешных прогулках.В нашем организме есть как «плохой» холестерин, из-за которого появляется боль, страдают сердце и сосуды, так и «хороший». Он забирает холестерин из жировых отложений и отправляет его на переработку. Его высокие показатели как раз признак здорового организма.— Молодые женщины обычно имеют более высокие уровни «хорошего» холестерина, особенно при беременности. А вот после наступления менопаузы это правило уже не работает, изменения гормонального фона провоцируют изменение и в соотношении хороших и плохих фракций, — рассказала эксперт.Если «хороший» холестерин снижен, причинами могут быть:атеросклероз;поражение почек;проблемы с желчевыделительной системой;сахарный диабет в стадии декомпенсации;серьезная анемия;хронические миелопролиферативные процессы — хронические лейкозы, рак крови, состояния, когда клетки костного мозга делятся бесконтрольно.