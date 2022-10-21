Употребление более двух порций алкоголя в день приводит к тяжелой гипертонии

Сокращение употребления алкоголя, если вы обычно выпиваете два или более раза в день, может снизить показатели артериального давления.Если давление становится слишком высоким, это может вызвать дополнительную нагрузку на ваши органы. И если его не лечить, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы, сердечная недостаточность и инсульты.Некоторые из наиболее распространенных причин высокого кровяного давления включают избыточный вес, употребление слишком большого количества соли и недостаточные физические нагрузки."Употребление слишком большого количества алкоголя способствует повышению кровяного давления или гипертонии. Ваше кровяное давление до нездорового уровня. Более трех алкогольных напитков в день может временно повысить кровяное давление, но регулярное употребление алкоголя может привести к долгосрочному повышению. Если вы пьете алкоголь, начните сокращать его потребление до не более двух порций в день для мужчин и не более одной порции в день для женщин", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.У людей, которые выпивали две или меньше порций в день, снижение потребления алкоголя не было связано со значительным снижением артериального давления; однако у людей, которые выпивали более двух порций в день, снижение потребления алкоголя было связано с повышенным снижением артериального давления.