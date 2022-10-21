За повышенной зябкостью часто скрываются проблемы со здоровьем

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Врач Олег Абакумов: зябкость, ощущаемая даже при комфортной температуре, может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.В интервью врача были перечислены медицинские причины повышенной зябкости, которая может возникать даже в достаточно теплой обстановке:«у человека возникает ощущение, что ему очень холодно, хотя никаких объективных поводов для замерзания нет».По словам Абакумова, одной из причин такой гиперчувствительности к холоду является анемия, для которой характерны дефицит железа или пониженный гемоглобин в крови. При анемии происходит задержка с доставкой крови – в виде ответной реакции организм расширяет сосуды. При этом осуществляется быстрая теплоотдача, способствующая зябкости.«Также человек может постоянно мерзнуть из-за нехватки витаминов А и Е, насыщенных жиров. Эти компоненты необходимы для нормальной работы печени, отвечающей за нагрев крови», - добавил Абакумов, беседуя с изданием «Вести Подмосковья».Продолжая, медик отметил, что за повышенной зябкостью (особенно у женщин) часто скрываются проблемы с щитовидной железой. Этот орган вырабатывает гормоны, оказывающие влияние на обмен веществ. Если активность железы снижается, развивается гипофункция, гипотиреоз, это влечет процессы снижения производства гормонов и вместе с ними обменных процессов. Когда обмен веществ замедляется, человек мерзнет.Помимо этого, на состояние сосудов, ответственных за кровоснабжение и связанное с этим чувство тепла, влияет сахарный диабет. Данному заболеванию свойственна периферическая невропатия, означающая сосудистые поражения на «отдаленных» участках тела. В этом случае могут постоянно зябнуть ноги.