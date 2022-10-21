Хлеб наносит только вред: правда или миф

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Многие люди отказываются от хлеба, считая, что он наносит колоссальный вред и здоровью, и фигуре. Но так ли это на самом деле?Эксперты сходятся во мнении, что набрать вес из-за употребления хлеба не так-то просто. Сам хлеб не представляет большой опасности для фигуры (в 100 граммах пшеничного хлеба содержится около 250 калорий), в отличие от добавок, с которым люди любят его потреблять. К ним относятся: сливочное масло, джемы и арахисовая паста. Эти продукты и впрямь достаточно калорийны, а потому злоупотребление ими в перспективе может спровоцировать набор веса.Кто-то отказывается от хлеба и хлебобулочных изделий из-за содержащегося в них глютена. Критики этого белка убеждены, что он вредит здоровью в любых количествах. Чувствительность к пшенице может быть обусловлена короткоцепочечными углеводами, которые провоцируют расстройство кишечника посредством ферментации и газообразования. Однако противники глютена редко упоминают о том, что он также содержится в бобовых, яблоках и молоке.Кроме того, глютен не является абсолютным злом. От него стоит отказаться людям с аутоиммунным заболеванием, при котором организм не способен усваивать глютен. Но если человек здоров, продукты, содержащие глютен, можно употреблять на постоянной основе. К слову, глютен, как и другие растительные белки – незаменимый источник аминокислот.По мнению экспертов, хлеб можно употреблять на регулярной основе, но в умеренных количествах. В таком случае он не станет причиной лишних килограммов.Существует мнение, что цельнозерновой хлеб полезнее белого, но на самом деле эти продукты не отличаются по составу и количеству клетчатки.