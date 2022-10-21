Тромбы, давление и еще 5 катастрофических последствий длительного стресса для сосудов и сердца

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Стресс и постоянная тревожность очень опасны для нашего сердца и сосудов. Врач-кардиолог рассказала, к каким болезням может привести угнетенное состояние и как депрессия бьет по сердцу.Постоянная тревога, стресс, плохой сон или же его недостаток, депрессия… Все эти проблемы негативно отражаются не только на нашем психическом состоянии, но и на всем организме в целом. Иногда они могут стать триггерами некоторых заболеваний, и сердечно-сосудистые — не исключение.Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог— Наш организм — это целостная система. Проблема одного органа запускает «эффект домино» во всех структурах. Это всегда нужно учитывать. Сильный психоэмоциональный стресс и депрессия провоцируют каскад реакций, которые нарушают функцию регуляторных систем нашего организма — гуморальной и вегетативной нервной системы(именно они управляют работой сердца), — говорит эксперт.Тревожно-депрессивные расстройства повышают активность симпатической нервной системы (системы-стресса), а также тормозят работу парасимпатической нервной системы (системы-покоя).Стресс и болезни сердцаВ организме запускаются различные реакции, которые провоцируют развитие следующих проблем и заболеваний:может случиться спазм сосудов, следовательно, произойдет повышение артериального давления;увеличивается частота сердечных сокращений;развивается аритмия сердца;когда нарушается регуляция тонуса сосудов (не вырабатывается оксид азота), происходит их спазм, а это основа развития артериальной гипертензии;в поврежденном эндотелии быстрее откладывается холестерин, что приводит к росту бляшек, развитию атеросклероза артерий и ишемической болезни сердца;увеличивается жесткость артерий;может произойти активация тромбоцитов, которая приводит к образованию тромбов, а в совокупности с поврежденной оболочкой сосудов и бляшкой это идеальные условия для развития инфаркта миокарда.Про депрессиюВо время депрессии у человека происходят следующие изменения в организме: повышается уровень гормонов стресса, пульс становится учащенным, может произойти спазм сосудов, увеличивается риск тромбоза. Также возможно развитие аритмии и ишемии.За уровень стресса в нашем организме отвечает гормон кортизол. Когда вы чувствуете себя хорошо, то кортизол помогает контролировать давление, уровень сахара в крови, следит за воспалительными процессами.Однако, когда его уровень становится слишком высоким, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Какие изменения происходят с организмом, если человек живет в постоянном стрессе?Стресс стремительно разрушает и головной мозгУченые после экспериментов над животными пришли к выводу: мозг во время постоянного стресса воспаляется, нейроны начинают погибать буквально тысячами, причем не по всему мозгу в целом, а по отдельным зонам. Особенно сильно достается гиппокампу — это небольшой участок, который отвечает за нашу память и обучение. Поэтому, даже когда на человека повышают голос, мозг начинает стрессовать — добиться чего-то вразумительного с помощью криков практически невозможно.