Нутрициолог Строков: белковые добавки помогают диабетикам контролировать сахар в крови

Диабет 2 типа становится все более распространенным явлением - вот как может помочь белок.О чем вы думаете, когда слышите слова «протеиновая добавка»? Одна из ваших первых мыслей может быть о людях, пытающихся нарастить мышечную массу или стать лучше."Недавние исследования показывают, что белковые добавки могут помочь людям снизить уровень глюкозы, а также нарастить мышечную массу. Употребление небольшого количества белка перед едой помогает пациентам с диабетом 2 типа контролировать уровень сахара в крови", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Исследователи изучили небольшую группу больных диабетом 2 типа и то, как они реагировали на предварительно приготовленную порцию сывороточного протеина перед едой. Затем за каждым из этих участников наблюдали в течение недели и просили продолжать свой распорядок дня в рамках проекта."Результаты показали, что те, кто принимал сывороточный протеин, лучше контролировали уровень глюкозы и имели в среднем на два часа в день больше нормального уровня сахара в крови по сравнению с теми, кто не принимал протеин".Кроме того, уровень глюкозы в их крови также был ниже по сравнению с теми, кто не принимал сывороточный протеин.