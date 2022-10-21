Эндокринолог Яровова предупредила о 7 вещах, крадущих у организма энергию

Постоянно хочется лежать, креатив на работе сменился чувством безысходности. От каких привычек стоит отказаться, чтобы вернуть и сохранить бодрость.«Энергия совсем на нуле, чувствую себя выжатым лимоном» — как часто мы слышали или сами произносили такую фразу? Вероятно, не единожды. Но хорошо, если это исключительные случаи, а если энергии не хватает уже довольно длительный период? Значит, что-то идет не так. И виной всему может быть наше поведение, которое провоцирует упадок сил.Отсутствие режимаСпать 7-8 часов — это обязательное и безоговорочное условие для того, чтобы чувствовать себя энергичным. Причем спать нужно в определенное время: не засиживаться допоздна, а потом компенсировать это сном до обеда.— Ложимся спать с 22.00 до 23.00, подъем — с 5 утра и позже, — рекомендует правильную схему эндокринолог Елена Яровова. — И так рано — это физиологично с точки зрения подъема кортизола.Недостаток активностиНаш ежедневный минимум — 10 тысяч шагов в сутки. Если мы двигаемся меньше, организм просто перестает вырабатывать энергию, зачем она нам, если и так большую часть времени мы проводим сидя или лежа?— Можно пройти все 10 тысяч шагов утром натощак до завтрака, — предлагает варианты физической активности эндокринолог. — В идеале, добавить еще 2-3 часа силовых тренировок в неделю.Но даже без силовых вы многое сделаете для того, чтобы напитать организм энергией, если будете ходить.Неправильное питаниеДиетологи бесконечно повторяют, что питание должно быть сбалансированным. Организму каждый день необходимо получать и белки, и жиры, и углеводы. Важно, чтобы количество соответствовало нормам: 1,2-1,5 граммов белка на килограмм веса.— Про жиры и углеводы не забываем, они тоже нам нужны, как и достаточное количество воды, — напоминает врач Яровова.Нехватка витаминов и микроэлементовЭто легко выяснить с помощью анализов. У энергичных людей не должно быть дефицита железа, цинка, меди, витаминов группы В, витамина С, магния.— Восполнять недостаток необходимо с помощью здорового и разнообразного рациона, — советует эксперт. — При необходимости может быть добавлена коррекция с помощью нутрицевтиков.Нарушение гормонального фонаЕсли вы чувствуете постоянную усталость и нехватку энергии, проверьте, нет ли у вас нарушений со стороны половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Для этого сдайте кровь и выполните УЗИ при необходимости.Нелюбимая работаЕсли вы занимаетесь тем, к чему у вас лежит душа — это дополнительно заряжает и поднимает настроение. А вот нелюбимое дело лишает энергии.СтрессДаже не столько стресс, сколько неправильное к нему отношение. Когда мы раздуваем трагедию из мелочей или зацикливаемся на какой-то проблеме и круглосуточно на ней концентрируемся.