Как правильно делать ингаляцию

Ингаляция — это вдыхание лекарственных средств. Сюда можно отнести и прогулку по хвойному лесу, и общий наркоз при операции. Часто ингаляции делают люди с хроническими заболеваниями лёгких, например астмой или обструктивной болезнью.Для этого есть специальные устройства: ингалятор, спейсер и небулайзер:Ингалятор — это небольшой карманный баллончик, который распыляет лекарство в аэрозоле. Не путайте с одноимёнными специальными ёмкостями для кипятка и эфирных масел.Спейсер — это дополнительная камера, которая крепится к ингалятору. Благодаря ему капли меньше оседают во рту и гортани и попадают сразу глубоко в бронхи и лёгкие.Небулайзер — это аппарат, который разбивает крупные капли раствора до мельчайшего тумана, чтобы препарат можно было вдохнуть.В быту под ингаляциями чаще понимают использование небулайзера, вдыхание паров кипятка с эфирными маслами или распаривание горла над кастрюлей с картошкой для лечения и облегчения острых заболеваний, например ларингита, бронхита, пневмонии, а также устранения симптомов аллергии. Об этом и пойдёт речь дальше.Как правильно делать ингаляцииНачнём с того, что от горячих ингаляций лучше отказаться: пар не убивает микробы, зато повреждает связки и усиливает кровоток, поэтому становится только хуже. К тому же в ожоговые отделения постоянно поступают люди, перевернувшие на себя тазики с кипятком.Если у вас нет небулайзера, но срочно нужно увлажнить слизистые или снять отёк, то достаточно включить горячую воду в ванной комнате, закрыть дверь и посидеть в такой импровизированной парной, пока не станет легче. Но если нужно подышать лекарством и у вас есть специальный аппарат, то делайте всё по инструкции.1. Вымыть руки с мыломЭтот шаг необходим для того, чтобы исключить попадание микробов в лёгкие.2. Собрать устройствоПосле мытья нужно давать небулайзеру хорошо просохнуть, поэтому каждый раз перед ингаляцией придётся собирать устройство заново. Строение разных аппаратов различается, так что следуйте инструкции производителя. Но как минимум понадобится соединить шлангом насадку для ингаляции и компрессор, который можно только протирать снаружи, а мыть не следует.3. Добавить растворВ специальную чашу нужно налить раствор с лекарством. Обычно на чаше есть риска, которая определяет максимальный объём. Превышать эту норму не надо.Какие средства можно добавлять в небулайзерСамый доступный вариант — это физиологический раствор, то есть вода с 0,9% хлорида натрия. Смесь продаётся в аптеке. Ингаляции с этим раствором часто применяют для увлажнения слизистых и разжижения мокроты, например при острых респираторный вирусных инфекциях.