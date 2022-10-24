Облепиха и облепиховое масло: польза и вред для здоровья

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В этой оранжево-жёлтой ягоде содержится огромное количество витаминов, микроэлементов, жирных кислот и антиоксидантов. Одним из самых важных показателей плодов облепихи является масличность. Облепиховое масло по содержанию биологически активных веществ не имеет себе равных среди других растительных масел и является в этом смысле уникальным природным веществом.У нас кустарник с яркими оранжево-жёлтыми ягодами называют облепихой, ведь его ягодки на коротких плодоножках буквально облепливают ветви. Но мало кто знает, что латинское название облепихи Hipp?pha?, что переводится буквально «блестящая лошадь». Когда-то в Греции было замечено, что лошади, которые паслись возле зарослей этого высокорослого кустарника, с каждым днём становились все сильнее и резвее, а их хвосты и гривы отличались пышностью и здоровым блеском. Оказалось, ягода, которую лошади полюбили, обладает массой полезных свойств.Чем богата облепихаВ ягодах облепихи содержатся почти 200 разнообразных фитохимических компонентов. По количеству витамина С это растение уступает только шиповнику и красному перцу. Даже апельсины содержат в 10 раз меньше аскорбиновой кислоты, чем облепиха. Кроме того, эти ягоды являются одним из лидеров по содержанию витамина Е и стоят на втором месте после орехов и семян. Этот витамин позволяет улучшить питание кожи, волос и ногтей.Еще одна уникальная особенность облепихи связана с витаминами группы В. Клинические исследования показали, что её ягоды содержат такое же количество витамина В12, как и свиная печень. А это значит, что облепиха способна защитить от авитаминоза, анемии, расстройств пищеварения, дисфункции нервной системы и повреждения слизистых оболочек.В облепихе есть флавоноиды, аминокислоты, фенолы, бета-каротин, фолиевая и органическая кислоты и 20 минеральных элементов. Фитонциды, входящие в состав ягоды являются растительными антибиотиками, оказывающими противовоспалительное действие.В ягодах, семенах, стеблях и листьях облепихи содержится около сотни разных видов масел и жирных кислот. Фенольные вещества и органические кислоты в облепихе напоминают набор, содержащийся в клюкве, их польза состоит в предотвращении атеросклероза и гипертонии, улучшении эластичности сосудов.Кроме того, облепиха богата эфирными маслами, которые предотвращают чрезмерную свертываемость крови, образование сгустков, являющихся причиной тромбоза и тромбофлебита.Польза облепихиИсследования показывают, что облепиха может принести пользу для здоровья. Она полезна при симптомах ОРЗ, кожных и инфекционных болезнях, ухудшении работы мозга и нервной системы, патологиях сердечно-сосудистой системы, эрозии шейки матки, болезни печени. Также её советуют употреблять для профилактики рака, снижения уровня холестерина, укрепления иммунитета, снижения аппетита, улучшение состояния слизистых оболочек, поддержания мочеполовой системы.Доказано, что облепиха улучшает состояние кожи и волос, а также замедляет процессы старения.Облепиховое маслоОтдельно надо сказать об облепиховом масле. Оно изготавливается из мякоти плодов (ягоды содержат от 3 до 10% растительного жира) и обладает специфическим запахом и вкусом. Оранжевато-красный оттенок масла обусловлен концентрацией в этом продукте каротиноидов, являющихся предшественниками витамина А.В медицине масло облепихи приобрело наибольшую популярность ещё в 70-х годах 20 века. И с тех пор этот полезный продукт широко используется не только для профилактики и лечения широкого спектра болезней, но и в домашней косметологии.Облепиховое масло рекомендуется как противовоспалительное и антибактериальное средство, стимулирующее восстановительные процессы в мягких тканях, оно увеличивает содержание белка в печени, регулирует обмен жиров, препятствует развитию атеросклероза. Оказывает болеутоляющее и ранозаживляющее действие. Является хорошим средством при различных кожных заболеваниях, особенно сопровождаемых недостатком витаминов в организме. Им лечат экзему и женские болезни (эрозия шейки матки, кольпиты). Особенно целебно облепиховое масло при лечении ожогов, пролежней, язвенной болезни желудочно-кишечного тракта, воспаления пульпы зубов и дёсен, гайморита и тонзиллита.Кому надо быть острожнымиВ небольших количествах облепиха достаточно безопасна. Но к ней стоит относиться с осторожностью людям с заболеваниями крови: ягода оказывает разжижающее действие, что повышает риск кровотечения. Она также может вызвать снижение сахара в крови у людей с диабетом.Противоожоговые мази с экстрактом облепихи могут вызывать аллергическую реакцию.Облепиха может влиять на эффективность некоторых лекарств, которые лечат желудочно-кишечные, аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания, онкологию. Поэтому перед тем, как принимать любые добавки с экстрактом облепихи, необходимо проконсультироваться с врачом.Беременные и кормящие грудью принадлежат к группе людей, которым тоже противопоказано чрезмерное употребление облепихи.Не рекомендовано включать в рацион облепиху людям, страдающим индивидуальной непереносимостью, желчнокаменной болезнью, гастритом с повышенной кислотностью, заболеваниями печени и желчного пузыря острой формы.