5 специй, которые нужно добавить в ежедневный рацион каждому

Специи не только помогают употреблять меньше соли, придают пище новые вкусы и ароматы. В них еще и присутствуют полезные качества, способные оказывать положительное влияние на здоровье.Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» представили подборку из 5 вкусных и полезных специй, рассказав про их свойства.1. КуркумаУченые выяснили, что содержащийся в этой пряности куркумин выступает в качестве антиоксиданта, способствует борьбе с воспалительными процессами, улучшает деятельность мозга и снижает вероятность появления некоторых видов рака. Для максимальной пользы исследователи советуют добавлять в блюда с куркумой черный перец, поскольку в нем содержится пиперин, повышающий усвоение куркумина.2. КорицаКорица бывает двух видов: цейлонская (благородная, настоящая) и кассия (китайская, она же индийская, ароматная корица). Полезные вещества есть в обеих разновидностях, но в цейлонской их больше. Это, например, эвгенол, обладающий антисептическими свойствами, или циннамаль, выступающий в качестве антидепрессанта и противотревожного ароматерапевтического средства. Используя в пищу корицу можно снизить вред от жирной еды, уменьшить количество «плохого» холестерина и понизить артериальное давление.3. ИмбирьБольшинство использует имбирь в качестве противопростудного средства, ведь он помогает уменьшить озноб и согреться, смягчить другие симптомы. Кроме того, имбирь поможет при вздутии и тошноте, способствует улучшению пищеварения. Этот продукт снижает уровень сахара в крови, помогает в расщеплении жира и даже способен унять менструальные боли. Кроме того, имбирь разжижает кровь и понижает давление, выступает в качестве противовоспалительного средства.4. ЧеснокЧтобы чеснок проявил свои антибактериальные свойства, его нужно употреблять в свежем виде. Ученые утверждают, что чеснок может также уменьшить количество «плохого» холестерина и увеличивает уровень «хорошего», снижает артериальное давление и способствует нормализации работы печени.5. Перец чилиДля тех, кто хочет жить долго, употребление перца чили должно стать привычкой, утверждают в исследовании, проведенном China Kadoorie Biobank еще в 2015 году. Все дело в капсаицине – жгучем веществе, помогающем улучшить метаболизм. Также чили влияет на липидный профиль, уровень холестерина в крови и на воспалительные процессы.