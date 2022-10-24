Врачи клиники Майо рассказали, что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта

Опасную для жизни патологию можно распознать задолго до начала приступа, говорят специалисты. Главное — не проигнорировать несколько весьма ярких симптомов.Диагноз «инсульт» ставят, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга. Если вы подозреваете, что у кого-то из окружающих это произошло, то срочно вызывайте скорую. Человек бывает не в состоянии сам попросить о помощи.Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов. Есть еще геморрагический инсульт, который возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается. Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.Оказывается, опасную патологию можно распознать до ее наступления. Исследования показали, что до 43 процентов пациентов с инсультом страдают от симптомов микроинсульта за неделю или за сутки до полномасштабной ишемической атаки. Один из таких симптомов — потеря зрения на один глаз.— Это изменение у всех проявляется по-разному: у кого-то зрение пропадает полностью, тут уже высокая вероятность, что человек испугается и побежит к врачу. У некоторых же появляется словно темная дымка, тень: глаз по-прежнему видит, но уже не так, как раньше, — цитирует британское издание Express доктора Гэри Бартлетта.Еще один вариант: когда человек сморит прямо, то со зрением всё в порядке. Но стоит ему посмотреть влево или вправо, как появляется «черное пятно». В этом случае тоже страдает только один глаз.По статистике, у трети тех, кто стал страдать от плохого зрения на один глаз, в ближайшем будущем случится инсульт, говорят врачи клиники Майо. Поэтому не тяните, как можно скорее обратитесь к врачу.К этому симптому может добавиться еще один: ощущение мурашек по всему телу. Человек страдает от неприятного покалывания.— Пациенты, перенесшие инсульт, описывали свое состояние так: перед одним глазом как будто бы оказалась темная ширма, а по телу стали бегать мурашки, — говорят врачи.Бывает, что покалывание беспокоит частично: неприятные ощущения появляются только в руке или ноге. В любом случае, обязательно сообщите врачу как можно скорее об этих изменениях.Как распознать инсультБольшинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.