Генетик Перес рассказала про витамин, сгущающий кровь, — он есть в полезных продуктах

Могут ли продукты, которые мы едим, влиять на свертываемость крови? И какой витамин играет в этом очень важную роль? На вопросы ответила генетик-метаболист.Одни пациенты боятся, что их кровь слишком «густая», другие, что слишком «жидкая». И то, и другое — состояния, требующие сугубо медицинского подхода, необходимо выяснить, что именно влияет на факторы свертывания, а таких причин довольно много.Врач объяснила, когда может нарушаться процесс свертывания крови, какой витамин влияет на гиперкоагуляцию и в каких продуктах его очень много.сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProГустая кровь и продукты— Нарушение процесса свертывания приводит к тому, что у некоторых людей кровь может становиться густой и гиперкоагуляционной, — говорит генетик-метаболист Светлана Перес. — Зачастую это состояние связано с образом жизни, питанием, но есть и генетически обусловленные факторы — например, носительство «поломок» определенных полиморфизмов фолатно-метионинового цикла, при которых гомоцистеин способен накапливаться и влиять на гиперкоагуляцию крови.«Густая» кровь влияет на абсорбцию питательных веществ и гормонов в организме, может спровоцировать низкий уровень кислорода и даже сердечные приступы, предупреждает врач.Продукты, сгущающие кровь— Есть продукты, которые содержат достаточно большое количество филлохинона (витамина К1) — основного диетического источника витамина К, — поясняет врач Светлана Перес. — Его адекватное потребление предотвращает кровопотерю, останавливая кровотечение, но вместе с этим и сгущает кровь.Впервые филлохинон обнаружили в продуктах животного происхождения, таких как куриное мясо и печень некоторых животных. Позднее выяснилось, что листовая зелень (шпинат, петрушка, мангольд, салат) и брокколи содержат гораздо больше витамина К в 100 граммов, чем мясо.Также витамин К есть в растительных маслах — соевом, рапсовом, оливковом.— Вместе с листовыми овощами эти масла покрывают практически 3/4 суточной потребности витамина К, — уточняет Светлана Перес. — Причем даже томаты или мясо (которые содержат относительно небольшое количество витамина К), приправленные или приготовленные с маслом из растительных источников, увеличивают поступление витамина К в организм.Витамин К в нашем организме— Синтезировать витамин К способны и кишечные бактерии в нашем организме — при условии их разнообразия и достаточного количества. Только форма витамина будет уже иной — активной К2, — объясняет генетик. — Но организм человека никогда не превысит допустимый уровень синтеза витамина, если в этом нет необходимости или погрешностей диеты.Витамин К2 (менахинон) впервые был обнаружен в небольшом количестве в продуктах животного происхождения, таких как:яичный желток,сливочное масло,сыры,ферментированные соевые продукты.— Употребление этих продуктов в избыточном количестве при наличии или подозрении на гиперкоагуляцию крайне нежелательно, — говорит генетик. — Они также способны сгущать кровь.Генетические особенности— Не всегда поступление и выработка витамина К ограничивается особенностями питания, — продолжает Светлана Перес. — На концентрацию филлохинона (витамина К) в плазме крови сильно влияют полиморфизмы генотипа (набора генов организма). Полиморфизм, кодирующий аполипопротеин Е (апоЕ), ответственен за транспорт витамина К, связанного с триглицеридами, в печень для его последующего всасывания. Концентрации витамина К1 в плазме различаются в зависимости от генотипа аполипопротеина Е. Концентрация витамина выше у генотипа АРОЕ2, чем у АРОЕ3, и АРОЕ4.