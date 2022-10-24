Обнаружена ещё одна опасность подросткового курения

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Исследователи выявили связь между потреблением алкоголя и курением в подростковом возрасте и последующими расстройствами настроения. Это работа проводилась учеными из Университета Хельсинки.Крупное по масштабу финское исследование стремилось установить, имеются ли какие-нибудь связи между расстройствами настроения во взрослом возрасте и приёмом алкоголя, а также курением и употреблением кофе в подростковый период. К патологиям настроения относят депрессию и биполярное расстройство - тяжёлые психические нарушения, заметно снижающие уровень жизни и очень опасные для пациента. Связи между пристрастием подростков к кофе и этими расстройствами во взрослом возрасте выявлено не было.А вот если подростки увлекались спиртными напитками и курили, то в более позднем возрасте у них увеличивался риск депрессий, биполярного расстройства и других аналогичных проблем с настроением. Подобные связи выявляли в ходе научных исследований и раньше, но некоторые полученные выводы были противоречивыми или ограниченными из-за дизайна этих научных работ. Кроме того, в большинстве случаев изучалось только влияние на значительную депрессию. Сейчас исследователи оценили 7 660 человек, за которыми наблюдали в течение двух этапов. На первом им было около 15 и 16 лет, а второй проводился приблизительно через 10-15 лет позднее. Из 7 660 участников у 11,5% обнаружили значительную депрессию, у 1,1% - биполярное расстройство.