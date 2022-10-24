7 удивительных фактов о том, как собаки влияют на своих владельцев

Между человеком и его домашним питомцем есть особая связь. Как иначе объяснить то, что владельцы четвероногих друзей чувствуют себя менее одинокими, легче справляются со стрессом и реже болеют? Так или иначе влияние тех, кого мы приручили, ощутимое — как на психическое, так и на физическое здоровье.Если давно хотите завести хвостатого друга, но до сих пор сомневаетесь — это знак: пора!1. У владельцев собак реже возникают проблемы с сердцемДомашние любимцы могут в прямом смысле слова спасти нам жизнь. Шведские учёные провели масштабное исследование и выяснили, как обстоят дела со здоровьем у 3,4 миллиона человек в возрасте от 40 до 80 лет — среди них были и люди, у которых есть собаки, и те, у кого их нет. Оказалось, что владение псом ассоциируется с пониженным риском развития сердечно?сосудистых заболеваний. Порода тоже имеет значение. По данным исследования, вероятность возникновения подобных проблем была ниже у владельцев охотничьих собак, например терьеров и ретриверов.Особенно ярко положительное влияние на здоровье проявляется у одиноких людей. Питомцы помогают им справляться со стрессом и депрессией, мотивируют больше двигаться, да и вообще наполняют жизнь смыслом. Даже восстановление после болезни может занять меньше времени, когда знаешь, что дома ждёт собака.2. Владельцам собак проще заводить знакомстваКогда большая часть времени уходит на работу и домашние дела, порой не остаётся сил поддерживать даже старые связи, не говоря уже о том, чтобы искать новых друзей. В результате круг общения постепенно сужается. Если мечтаете найти приятелей по интересам, есть проверенный лайфхак: просто заведите собаку.Во?первых, она сама по себе станет вам отличным другом, во?вторых, поможет завязать знакомства с другими людьми. У владельцев собак всегда найдутся темы для беседы, чтобы скоротать время, пока питомцы резвятся на воле, а там и до дружбы или как минимум приятельства недалеко.3. Собаки помогают нам оставаться активнымиВсемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым тратить на занятия аэробикой средней интенсивности хотя бы 150 минут в неделю. Если разделить это на семь дней, получается, что ежедневно надо выделять на упражнения или активную ходьбу чуть больше 21 минуты. Вроде бы немного, но с сидячей работой даже такой минимум осилить сложно — более четверти взрослых людей во всём мире испытывают дефицит физической активности.Зато у владельцев собак с этим всё в порядке. Хотя бы два раза в день они выходят на улицу с питомцем. И тут уже не сошлёшься на плохую погоду, важные дела или лень — собаке нужно гулять, а значит, хозяину тоже придётся встать с дивана. В перспективе такая привычка позволит избежать серьёзных проблем со здоровьем. Например, регулярная физическая активность помогает поддерживать нормальный вес, она способна снизить риск возникновения заболеваний сердечно?сосудистой системы, диабета, рака и депрессии.4. У детей, которые растут в семьях с собаками, реже бывает аллергияТипичная история: ребёнок мечтает о собаке, а родители против, потому что от животных грязь, шерсть, да и вообще, мало ли, вдруг аллергия начнётся. На самом деле ситуация прямо противоположная. Исследователи из Гётеборгского университета выяснили, что контакт с домашними животными способен снизить риск развития аллергии и астмы. Причём для того, чтобы завести собаку, не надо ждать, когда ребёнок подрастёт. Уже в первый год жизни его можно знакомить со щенком.Схожего мнения придерживаются и учёные из Висконсинского университета в Мэдисоне. Они считают, что наличие домашних животных уменьшает вероятность развития аллергии у ребёнка на 33%. А ещё у детей, которые растут в семьях, где есть собаки, может быть ниже риск возникновения атопического дерматита.5. Собаки помогают детям стать спокойнее и увереннееЕсли ребёнок волнуется из?за любой мелочи, с помощью пушистого друга ему может быть проще справиться с неприятными переживаниями. Так, дети, у которых дома есть пёс, менее склонны к проявлениям тревожности, чем те, у кого нет домашних животных.А ещё забота о собаке помогает ребёнку повысить самооценку, так что стоит разделить с ним обязанности по уходу за питомцем. Разумеется, эти задачи должны соответствовать возрасту. Например, если ребёнок ещё слишком мал, чтобы выгуливать животное, он может кормить его или менять воду. Такая практика учит более чутко относиться к окружающим, а игры с домашним любимцем способствуют выработке серотонина и дофамина — проще говоря, дети становятся счастливее.6. Собаки способны привить детям любовь к чтениюПожалуй, самый неочевидный бонус от собаки в доме. Тем не менее учёные из Университета Британской Колумбии выяснили, что в присутствии питомца дети читают больше и охотнее.Маленьким участникам исследования предложили прочитать вслух довольно сложный для них текст, когда в комнате находились кинолог и собака или только кинолог. Когда ребёнок достигал конца первой страницы, его спрашивали, хочет ли он продолжить. Результаты показали, что дети проводили больше времени за чтением, если собака в этот момент была в комнате.7. Собаки хорошо влияют на эмоциональное развитие детейЕсли сомневаетесь, заводить ли щенка, это, кажется, тот самый случай, когда преимущества перевешивают возможные неудобства. Австралийские исследователи обнаружили, что наличие собаки в семье благотворно сказывается на отношениях ребёнка с окружающими.Дети, у которых есть такой питомец, на 23% менее подвержены эмоциональным проблемам и на 40% реже сталкиваются со сложностями при контактах со сверстниками. Также у них на 30% снижается склонность к антисоциальному поведению. Проще говоря, любимое обещание всех родителей «Вот будешь себя хорошо вести — купим щенка» может работать ровно наоборот. Если у ребёнка есть верный друг, о котором он привык заботиться, то и проблем с поведением наверняка будет меньше.