Врач-диетолог: это самая полезная каша

Одна из самых полезных каш — гречневая, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.— Она содержит большое количество белка, большое количество железа. Она по факту сложная и из нее не сделать кашу быстрого приготовления, которая содержит высокий гликемический индекс. Эта каша будет рекомендована и полезна, в том числе при снижении веса, — рассказал он Ura.ru.Каша является идеальным вариантом на завтрак, ее можно есть четыре раза в неделю, а в другие два дня выбрать, например, творог или омлет.Особенно полезна гречка, сваренная в чистой питьевой воде. Она, по словам диетологов, помогает избавиться от лишнего веса и снижает чувство голода, что актуально для тех, кто озабочен своей фигурой.Польза гречкиСердце и сосуды. Содержащиеся в гречке вещества снижают уровень холестерина в крови, регулируют давление, повышают эластичность стенок вен и артерий, предупреждают образование тромбов и бляшек, снижают риск возникновения инфаркта или инсульта.Расстройства нервной системы. Гречка способствует нормализации сна за счет содержания в ее составе витаминов группы B, магния, марганца и триптофана.Нарушения работы ЖКТ. Нерастворимые пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, способствуют росту и размножению полезных микроорганизмов.Анемия. Железо, витамины группы B, рутин, марганец отлично помогают в профилактике железодефицитной и В12-дефицитной анемии.Контроль уровня сахара в крови. Гречка является источником резистентного крахмала, который в кишечнике не превращается в глюкозу, и сложных углеводов.Другие крупы тоже полезны.Очень полезна овсянка, но только та, которую нужно варить не менее 15 минут. Она содержит пищевые волокна и снижает уровень «плохого» холестерина.Перловка является кладезем белка. Она ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот.Пшено поможет худеющим, так как препятствует отложению излишков жира. Такая каша показана при сахарном диабете, атеросклерозе, проблемах с печенью, сердечно-сосудистой системы.Употребление кукурузной каши снизит риск возникновения депрессии, уровень сахара в крови и укрепит сердце. Она также полезна тем, у кого диагностирован сахарный диабет.Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказал, какая каша считается самой полезной. По его мнению, это гречневая каша. В ней много растительного белка и более 50 полезных веществ. Вообще гречка раньше считалась кашей лесорубов, поскольку имела ярко выраженный согревающий эффект: кто ел гречку, то не мерз.Ряд специалистов утверждает, что регулярное употребление гречки снижает риск образования в желчном пузыре камней. Доказано также противораковое действие гречки, особенно в отношении рака молочной железы и толстой кишки. Высокое содержание магния снижает риск развития варикозного расширения вен, устраняет отеки.