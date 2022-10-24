Нутрициолог Строков: эти 9 травяных добавок мешают свертыванию крови - риск кровотечения
Травяные добавки стали большим бизнесом. Многие заявления о пользе для здоровья, связанные с использованием растительных добавок, не подтверждаются строгими доказательствами. И есть проблемы с безопасностью.
«Некоторые лекарственные травы могут препятствовать свертыванию крови и кровяному давлению, что может увеличить риск кровотечения во время или после операции. Поэтому ваш врач может посоветовать вам прекратить принимать какие-либо лекарственные травы в течение нескольких недель, предшествующих операции», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять главных виновников. Выделяются 9 конкретных добавок, которые могут препятствовать свертыванию крови.
Это включает:
Алоэ
Клюква
Пиретрум
Чеснок
Имбирь
Гинкго
Таволга
Куркума
Белая ива
«Большинство травяных добавок, которые потенциально препятствуют свертыванию крови, оказывают свое действие за счет ингибирования активации и агрегации тромбоцитов».
Если вы принимаете или планируете принимать какие-либо растительные лекарства, вам следует знать следующее:
Они могут вызвать проблемы, если вы принимаете другие лекарства. Они могут сделать другое лекарство менее эффективным или привести к тому, что другое лекарство вызовет неожиданные побочные эффекты.
У вас может возникнуть плохая реакция или побочные эффекты после приема фитотерапии.
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