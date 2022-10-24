Диетолог Пономарева: режим "жидкой диеты" может обратить вспять диабет 2 типа

Употребление супов и коктейлей может помочь «обратить вспять» диабет.Осложнения диабета вызваны нарушением выработки инсулина, что повышает риск опасно высокого уровня сахара в крови. Хотя не секрет, что вы можете укротить угрозу, которую представляет высокий уровень глюкозы, регулируя то, что вы едите.По словам врача-диетолога, программа диеты, состоящая из 850 калорий в день, в основном из супов и коктейлей, означает «отличные новости» для диабетического сообщества.«Несмотря на то, что планы быстрого похудения имеют плохую репутацию, крупные испытания показали, что при правильном выполнении они гораздо эффективнее помогают людям сбросить вес и удержать его, чем стандартные диеты. Они особенно эффективны, помогая людям с диабетом 2 типа снизить уровень сахара в крови без лекарств», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Диабет 2 типа вызывается накоплением жира в печени и поджелудочной железе. Это накопление жира влияет на способность вашего организма контролировать уровень сахара в крови, что является одной из основных проблем диабета.«Несмотря на широко распространенный скептицизм, раннее испытание его подхода показало, что люди с диабетом 2 типа, которые следовали плану 850 калорий в день, потеряли в среднем 10 кг за 12 недель, в то время как почти половине удалось обратить свой диабет вспять».Режим питания, который можно было раздать уже в следующем году, состоял из пакетиков с порошком, которые добавляли в воду для приготовления коктейлей и супов.