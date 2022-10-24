Врач Андреева: низкий уровень железа приводит к образованию опасных для жизни тромбов

Сгустки крови опасны и требуют быстрого лечения; важно знать, как снизить риск.Сгустки крови являются потенциально смертельными явлениями, требующими неотложной медицинской помощи. Один из лучших способов уменьшить вероятность возникновения одного из них — убедиться, что в вашем организме есть нужный уровень витаминов и минералов. Уровень железа играет ключевую роль в риске образования тромба.Низкий уровень железа может повышать риск образования тромбов."Новое исследование проводилось на пациентах с наследственным заболеванием кровеносных сосудов (HHT), и результаты показали, что лечение дефицита железа может иметь важное значение для предотвращения образования смертельных тромбов. Основными симптомами HHT являются чрезмерное кровотечение из кишечника и носа, и предыдущие исследования показали, что у этих пациентов повышен риск образования тромбов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Низкий уровень железа в крови является потенциально излечимым фактором риска образования тромбов. Если открытие действительно применимо к населению в целом, это будет иметь важные последствия почти во всех областях медицины.«Большинство пациентов, у которых были тромбы, не имели каких-либо известных факторов риска. Мы думали, что изучение людей с HHT может рассказать нам что-то важное о более широкой популяции».Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, будут ли эти результаты отражаться на общей популяции.Какую роль играет железо в организме?Железо используется организмом для того, чтобы эритроциты могли переносить кислород по телу.Источниками железа являются:• Печень• Красное мясо• Фасоль• Орехи• Сухофрукты• Обогащенные сухие завтраки• Соевая мука