Врач Андреева: низкий уровень железа приводит к образованию опасных для жизни тромбов
Сгустки крови являются потенциально смертельными явлениями, требующими неотложной медицинской помощи. Один из лучших способов уменьшить вероятность возникновения одного из них — убедиться, что в вашем организме есть нужный уровень витаминов и минералов. Уровень железа играет ключевую роль в риске образования тромба.
Низкий уровень железа может повышать риск образования тромбов.
"Новое исследование проводилось на пациентах с наследственным заболеванием кровеносных сосудов (HHT), и результаты показали, что лечение дефицита железа может иметь важное значение для предотвращения образования смертельных тромбов. Основными симптомами HHT являются чрезмерное кровотечение из кишечника и носа, и предыдущие исследования показали, что у этих пациентов повышен риск образования тромбов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Низкий уровень железа в крови является потенциально излечимым фактором риска образования тромбов. Если открытие действительно применимо к населению в целом, это будет иметь важные последствия почти во всех областях медицины.
«Большинство пациентов, у которых были тромбы, не имели каких-либо известных факторов риска. Мы думали, что изучение людей с HHT может рассказать нам что-то важное о более широкой популяции».
Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, будут ли эти результаты отражаться на общей популяции.
Какую роль играет железо в организме?
Железо используется организмом для того, чтобы эритроциты могли переносить кислород по телу.
Источниками железа являются:
• Печень
• Красное мясо
• Фасоль
• Орехи
• Сухофрукты
• Обогащенные сухие завтраки
• Соевая мука
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