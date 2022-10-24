Чем полезен кизил — полезные свойства кизила для организма человека
Чем полезен кизил и кому стоит его есть? Рассказывает Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог.
Почему-то в моду входят экзотические для России ягоды и фрукты: годжи, асаи, личи, папайя. Их теперь называют «суперфудами». Но, говоря о суперфудах, мы забываем про продукты, которые люди использовали веками, не только в кулинарии, но и в медицине.
К таким плодам относится кизил, но не только его ягоды. А кусты целиком: и корень, и листья, и соцветия, и плоды. Каждая часть растения обладает уникальными свойствами.
Прежде чем говорить о непосредственной пользе этой ягоды, нужно посмотреть, чем она богата. В составе кизила около 50 мг витамина С. В нём также много железа, калия, серы и магния — всех тех нутриентов, которые мы пытаемся получить из биологически активных добавок и препаратов. Причём калорийность у кизила минимальная — всего 50 ккал на 100 г.
Если говорить о других частях растения, то в его косточках — жирные эфирные масла, в листьях — танниды (желчегонное) и фитонциды (антибактериальное средство). Так чем же полезен кизил?
Борется с бактериями
Существуют исследования, показывающие эффективность введения в рацион кизила при заражении патогенными бактериями. Ягода благодаря своему составу действительно имеет антибактериальные и иммуномодулирующие свойства. Кизил полезен при инфекционных кишечных заболеваниях.
Стимулирует иммунитет
Помимо устранения колоний патогенов (вместе с комплексной терапией, разумеется), он стимулирует клеточный иммунитет. А благодаря пектину в составе может помочь в восстановлении микрофлоры после антибиотиков. Но при условии отсутствия синдрома избыточного грибкового и бактериального роста — в этом случае пектин может подкормить и патогенные микроорганизмы. Поэтому в первую очередь стоит проконсультироваться с врачом.
Помогает восстановиться после кровопотери
Насыщенность железом делает кизил восстанавливающим средством после сильных кровотечений (при травмах или тяжёлых менструациях).
Кроме всего перечисленного, кизил — мощный антиоксидант, замедляющий старение организма.
Чай из кизиловых цветов и отвар кизила — неплохое средство против температуры. Он также может помочь при мигренях.
Кому не стоит есть кизил
Как и с любым продуктом, с ягодами не стоит перебарщивать. Во всём важна норма. Особенно не рекомендуется есть много кизила тем, кто склонен к проблемам с желудком — из-за высокой концентрации витамина C ягоды могут раздражать слизистую и провоцировать неприятные ощущения.
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