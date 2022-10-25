Нужно ли пользоваться зубной нитью и как это делать правильно

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Статья, которая наверняка вдохновит пересмотреть ритуал ухода за зубами.Зубная нить помогает избавиться от бактериальной плёнки, скапливающейся в межзубных промежутках. С жевательной, внешней и внутренней поверхностей зубов плёнку можно удалить с помощью щётки, если соблюдать все правила и чистить зубы дважды в день по две минуты. С боковыми поверхностями всё сложнее: с помощью щётки пробраться в тесное пространство между зубами не получится.Если своевременно не удалять бактериальную плёнку, она способна затвердеть и превратиться в зубной камень, от которого не так?то просто избавиться в домашних условиях. Кроме эстетических неудобств, в перспективе есть риск столкнуться с воспалением дёсен и появлением кариеса: в межзубных промежутках могут скапливаться частички пищи — для бактерий это настоящий пир. Недостаточную заботу о гигиене полости рта связывают и с повышенной вероятностью развития сердечно?сосудистых заболеваний.Зубная нить здесь будет как раз кстати. С её помощью получится тщательно очистить боковую поверхность зубов, удалить налёт и предотвратить возникновение плохого запаха изо рта и развитие проблем с дёснами.Как выбрать подходящую зубную нитьОтыскать удобный вариант можно опытным путём, но для начала стоит попробовать вощёную нить. Она легче скользит, поэтому новичкам может быть проще с ней управляться. Если зубы стоят тесно, лучше выбрать вариант без воскового покрытия — как правило, такие нити тоньше вощёных. Но обращаться с ними нужно аккуратно, иначе есть риск повредить десну.Ещё можно попробовать одноразовые станки, в которых нить закреплена на ручке. Такой вариант может подойти в случае, когда не получается подобраться к дальним зубам с помощью обычной нити.Тем, кто носит брекеты или зубные протезы, лучше не экспериментировать, а сразу обратиться к стоматологу. Он поможет подобрать подходящий метод очищения зубов — возможно, это будет не нить, а ирригатор. Кстати, эти варианты удобно сочетать: ирригатор удалит застрявшие в зубах частички пищи, а нить очистит боковые поверхности от налёта.Как пользоваться зубной нитьюПо межзубным промежуткам достаточно проходиться нитью один раз в день. Лучше делать это перед чисткой зубов — так получится удалить больше налёта. Важно помнить, что полноценное очищение зубная нить не заменит — это дополнение к традиционной чистке щёткой.Если утром или вечером некогда возиться с нитью, можно использовать её в течение дня. Это тот случай, когда важна регулярность процедуры, а не время, в которое вы её проводите.Вот как очистить пространство между зубами с помощью нити:Возьмите отрезок нити длиной примерно 45 сантиметров и намотайте на указательные или средние пальцы.Зажмите между большими и указательными пальцами участок нити длиной около 2,5 сантиметров — это будет её рабочая часть.Бережными покачивающими движениями заведите нить в промежуток между зубами до уровня десны. Следите, чтобы нить не врезалась в десну.Отведите нить в сторону так, чтобы она легла вокруг зуба в форме буквы «С». Аккуратно проведите нитью по боковой поверхности зуба в направлении от десны, как бы соскребая налёт.Повторите это с другой стороны межзубного промежутка, чтобы очистить соседний зуб.Проделайте такую процедуру со всеми зубами, постепенно отматывая чистые участки нити.Готово, налёт побеждён, а нить можно выкинуть. Использовать один и тот же отрезок повторно не нужно — на нём могут накапливаться бактерии.Застрявшую нить лучше не дёргать изо всех сил — так можно повредить десну. Движения должны быть плавными и неторопливыми. Поначалу процедура может казаться немного дискомфортной — это нормально, за пару недель получится привыкнуть к новому способу очищения. Если же процесс вызывает боль, а дёсны при этом кровоточат, стоит обратиться к стоматологу: он поможет понять, правильную ли технику очищения вы используете.