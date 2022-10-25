Кому вредна картошка: объяснила терапевт Кобозева
Медик рассказала, кому вредна картошка, и кому следует предпочесть ей другие сезонные продукты. Кобозева уточнила, что картофель нельзя считать вредным продуктом, с его потреблением связан ряд оздоровительных эффектов. Но картошка обладает особенностью: будучи приготовленной, она в горячем или размельченном виде становится продуктом с высоким гликемическим индексом. Иными словами, в таком виде она крайне быстро усваивается и повышает уровень сахара в крови – это делает продукт потенциально вредным для диабетиков.
«Употребление отварного картофеля стоит ограничить людям, страдающим ожирением или сахарным диабетом», - заявила Кобозева «Ленте.ру».
Также, добавила медик, картошка не рекомендована людям, страдающим хроническими почечными нарушениями. Здоровым людям нужно внимательно следить за качеством продукта: например, неправильно хранящийся картофель становится источником опасных веществ.
«В нем могут содержаться гликоалкалоиды и соланин – ядовитые соединения, токсичные при употреблении в большом количестве», - предупредила врач.
Специалист отметила, что осеню, помимо картошки, доступны другие растительные продукты. Кобозева посоветовала чаще есть вместо картофеля орехи, тыкву, брокколи, цветную капусту, кабачки. Что касается отварного картофеля, он гораздо полезнее в охлажденном виде – после пребывания в холодильнике в нем образуется резистентный крахмал, улучшающий состояние кишечной микрофлоры.
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