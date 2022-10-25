Кому вредна картошка: объяснила терапевт Кобозева

Болезни почек являются поводом отказаться от картошки, как некоторые другие проблемы со здоровьем, объяснила в интервью терапевт Алина Кобозева.Медик рассказала, кому вредна картошка, и кому следует предпочесть ей другие сезонные продукты. Кобозева уточнила, что картофель нельзя считать вредным продуктом, с его потреблением связан ряд оздоровительных эффектов. Но картошка обладает особенностью: будучи приготовленной, она в горячем или размельченном виде становится продуктом с высоким гликемическим индексом. Иными словами, в таком виде она крайне быстро усваивается и повышает уровень сахара в крови – это делает продукт потенциально вредным для диабетиков.«Употребление отварного картофеля стоит ограничить людям, страдающим ожирением или сахарным диабетом», - заявила Кобозева «Ленте.ру».Также, добавила медик, картошка не рекомендована людям, страдающим хроническими почечными нарушениями. Здоровым людям нужно внимательно следить за качеством продукта: например, неправильно хранящийся картофель становится источником опасных веществ.«В нем могут содержаться гликоалкалоиды и соланин – ядовитые соединения, токсичные при употреблении в большом количестве», - предупредила врач.Специалист отметила, что осеню, помимо картошки, доступны другие растительные продукты. Кобозева посоветовала чаще есть вместо картофеля орехи, тыкву, брокколи, цветную капусту, кабачки. Что касается отварного картофеля, он гораздо полезнее в охлажденном виде – после пребывания в холодильнике в нем образуется резистентный крахмал, улучшающий состояние кишечной микрофлоры.