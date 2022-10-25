Нутрициолог Макарова перечислила основные ошибки худеющих

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова перечислила ключевые ошибки худеющих.Первое — искать быстрые решения: монодиеты, разгрузочные дни, жесткое голодание. Такие методики дают кратковременный эффект, а потерянные килограммы могут вернуться через несколько месяцев.Второе — ставить невыполнимые цели. Не нужно сразу ставить перед собой цель скинуть 20–30 килограммов.— Разумнее идти к цели мелкими шагами: разбивая эту цель на части, гораздо проще, — подчеркивает нутрициолог в комментарии aif.ru.Нужно сосредоточиться не на конечной глобальной цели, а на дисциплинированном выполнении необходимых условий для снижения веса каждый день.Нутрициолог также посоветовала не корить себя за срывы в плане питания. Если они не повторяются постоянно, то в них нет ничего страшного.