Почему нас тянет к мясу после алкоголя
Многие из нас замечали, как после употребления большого количества алкоголя в организме неожиданно возникает тяга к мясу. И вот учёные из Университета Сиднея, возможно, разобрались с тем, почему так происходит. В исследовании с участием около 4 000 пьющих людей было установлено, что алкоголь повышает уровень гормона в организме, который вызывает тягу к белку. Большинство этих людей после употребления спиртных напитков желали удовлетворять свой аппетит нежирным мясом, рыбой и орехами. Но некоторые обращались именно к белковым продуктам вроде шашлыков и чипсов. Разного рода колбасные рулетики, чипсы и чесночный хлеб довольно часто служат закусками на вечеринках с использованием большого количества алкоголя.
Эти продукты обеспечивают так называемый вкус умами, похожий на белок. Правда, белка в этих закусках очень мало. Исследователи теперь призывают всех пьющих людей употреблять именно нежирное мясо, курицу, рыбы и бобы в том случае, если у них увеличивается аппетит.
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