Доктор Мясников назвал медицинские причины ощущения эйфории

По словам врача Александра Мясникова, ощущение эйфории в некоторых случаях может сигнализировать о серьезных патологиях – например, об эпилепсии или опухоли в мозге.Доктор Мясников напомнил, что человек может испытывать эйфорию не только из-за сильных эмоциональных впечатлений.«Человек может неадекватно себя вести из-за употребления запрещенных веществ или алкоголя. Но это может быть и признаком развития опасных заболеваний», - сообщил известный российский медик.Доктор Мясников перечислил возможные медицинские причины эйфории. Одной из таких причин врач назвал биполярное расстройство. Люди, страдающие данным психическим расстройством, испытывают периоды депрессивных и позитивных состояний. Когда начинаются периоды так называемых маний, настроение может быть не просто приподнятым, а именно эйфоричным.Другие заболевания при которых может возникать эйфория.Почечная недостаточностьСотрясение мозга или травма головы.Опухоль мозга.Эпилепсия.Рассеянный склероз.