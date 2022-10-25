Доктор Мясников назвал медицинские причины ощущения эйфории
Доктор Мясников напомнил, что человек может испытывать эйфорию не только из-за сильных эмоциональных впечатлений.
«Человек может неадекватно себя вести из-за употребления запрещенных веществ или алкоголя. Но это может быть и признаком развития опасных заболеваний», - сообщил известный российский медик.
Доктор Мясников перечислил возможные медицинские причины эйфории. Одной из таких причин врач назвал биполярное расстройство. Люди, страдающие данным психическим расстройством, испытывают периоды депрессивных и позитивных состояний. Когда начинаются периоды так называемых маний, настроение может быть не просто приподнятым, а именно эйфоричным.
Другие заболевания при которых может возникать эйфория.
Почечная недостаточность
Сотрясение мозга или травма головы.
Опухоль мозга.
Эпилепсия.
Рассеянный склероз.
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