Что делает с мозгом двухдневный запой

В то время, как одни люди употребляют алкоголь редко и в небольших количествах, другие склонны уходить в запой на целые выходные чуть ли не еженедельно. Привыкнув к такому образу жизни, люди из второй категории даже не задумываются о том, какое пагубное влияние на мозг оказывает их вредная привычка.Профессор Университета Ньюкасла в Австралии, врач-нарколог Адриан Данлоп утверждает, что злоупотребление спиртным крайне негативно сказывается на памяти и концентрации внимания:"Алкоголь наносит очень серьезный вред нашему мозгу и даже травмирует его. Это приводит к снижению памяти и концентрации внимания. Именно поэтому старым алкоголикам трудно научиться чему-то новому. Они помнят только то, чему научились много лет назад".Словам эксперта вторят данные Министерства здравоохранения штата Виктория (Австралия). Его специалисты утверждают, что даже двухдневный запой может травмировать мозг настолько сильно, что у выпивохи возникнут проблемы с памятью, ухудшатся мыслительные способности и координация. Более того, в некоторых случаях все это может перерасти в хроническую форму.Одна из ключевых проблем заключается в том, что разрушенная часть мозга не восстанавливается. Поврежденная часть головного мозга заменяется соединительной тканью, а возникшая пустота заполняется за счет смещения сохранившихся соседних областей мозга. В связи с этим в дальнейшем до конца жизни у человека не прибавляется ни одного нейрона.Немаловажную роль здесь играет накопительный эффект. Чем чаще человек злоупотребляет алкоголем, тем больше повреждений мозга возникает. Таким образом, нарушаются функции центральной нервной системы и происходят ее органические изменения. Мозг алкоголика уменьшается в объеме, а на его поверхности возникает новый рельеф.Употреблять алкоголь без последствий невозможно, но есть несколько способов их минимизировать. Эксперты рекомендуют выпивать только на сытый желудок, не смешивать разные виды алкоголя, а также вести учет выпитого и помнить о своей мере.