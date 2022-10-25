Снижение зрения: обработанная пища приводит к накоплению жидкости под сетчаткой

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Обработанные продукты, такие как вяленое мясо, наполненное солью, могут привести к повреждению высокого кровяного давления, что может вызвать симптомы в ваших глазах.Слепота может возникнуть из-за нескольких различных состояний. Основными причинами являются возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и глаукома."Высокое кровяное давление также может быть причиной потери зрения. Обработанные продукты, содержащие много соли, особенно вредны для глаз из-за их связи с высоким кровяным давлением", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Высокое кровяное давление может привести к скоплению жидкости под сетчаткой, известной как центральная серозная ретинопатия или хориоидопатия — часть вашего глаза, отвечающая за обработку света и преобразование его в зрение.Это может привести к нескольким симптомам, включая слепые пятна в центре вашего зрения, размытость и видение объектов меньше, чем они есть на самом деле."Центральная серозная ретинопатия обычно поражает людей в возрасте от 20 до 50 лет и чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Однако это может произойти и у пожилых людей. У большинства людей центральная серозная ретинопатия улучшается сам по себе и не вызывает долгосрочных изменений зрения. У некоторых людей это может повторяться. Эпизоды, которые длятся долго время или продолжать возвращаться, с большей вероятностью вызовут необратимые изменения в вашем видении".Высокое кровяное давление в кровеносных сосудах вокруг глаза также может вызвать так называемую гипертоническую ретинопатию. Это состояние также может вызвать проблемы со зрением, включая потерю зрения.Но из-за повышения артериального давления обработанные пищевые продукты также могут привести к гибели нервных клеток, отвечающих за зрение, если кровь, ведущая к клеткам, блокируется.Исследования также показали, что употребление большого количества обработанной пищи может вызвать возрастную дегенерацию желтого пятна.