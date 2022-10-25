Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет

Физическая активность, полноценный сон и правильное питание помогут людям старше 60 лет сбросить лишние килограммы.С возрастом похудеть значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой, затормаживаются обменные процессы. Но избавиться от лишних килограммов можно, если соблюдать определенные рекомендации, отмечает эксперт."Соматотропный гормон (гормон роста. – Прим. ред), который вырабатывается ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани. А мышечная ткань берет на себя огромное количество энергии и не дает человеку поправляться", – объясняет врач.Из рациона следует убрать вредные продукты: жирное, жареное и сладкое. Еду лучше тушить, варить или готовить на пару. Кроме того, белый хлеб стоит заменить на цельнозерновой, рекомендует Соломатина. В день у пожилого человека может быть три полноценных приема пищи и два перекуса, уточнила она. В рационе худеющего должен присутствовать полноценный белок, который быстро переваривается. Это может быть курица, индейка, рыба или белок яйца, перечисляет диетолог."Бобовые должны обязательно быть включены в рацион, вода в адекватном количестве", – указала эксперт.