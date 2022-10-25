Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет
С возрастом похудеть значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой, затормаживаются обменные процессы. Но избавиться от лишних килограммов можно, если соблюдать определенные рекомендации, отмечает эксперт.
"Соматотропный гормон (гормон роста. – Прим. ред), который вырабатывается ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани. А мышечная ткань берет на себя огромное количество энергии и не дает человеку поправляться", – объясняет врач.
Из рациона следует убрать вредные продукты: жирное, жареное и сладкое. Еду лучше тушить, варить или готовить на пару. Кроме того, белый хлеб стоит заменить на цельнозерновой, рекомендует Соломатина. В день у пожилого человека может быть три полноценных приема пищи и два перекуса, уточнила она. В рационе худеющего должен присутствовать полноценный белок, который быстро переваривается. Это может быть курица, индейка, рыба или белок яйца, перечисляет диетолог.
"Бобовые должны обязательно быть включены в рацион, вода в адекватном количестве", – указала эксперт.
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