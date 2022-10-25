Врач Животов рассказал о простых и эффективных методах очищения кишечника

Как «почистить» кишечник и надо ли это вообще делать? Есть ли способы вывести шлаки из организма — работающие и эффективные? Объясняет врач.Обычно мы не задумываемся о своем кишечнике и вспоминаем о его здоровье, только когда что-то заболело или случился сбой в организме. Вот тогда человек срочно начинает есть правильные продукты, менять рацион, делать упражнения, читать всю возможную литературу о проблеме и пытаться как-то «почиститься». Что же на самом деле поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта? Рассказывает доктор.врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России— Весь наш организм и каждый наш орган постоянно очищает сам себя, — рассказывает врач-остеопат Владимир Животов. — Главное, во-первых, самим его не засорять. Во-вторых — пить так, чтобы эта жидкость не мешала пищеварению. В-третьих — надо поддерживать качество кровотока в стенках кишечника. Это три важнейшие вещи, обеспечив которые никаких дополнительных чисток кишечника не потребуется.Чисто не там, где метут, а там, где не сорят— Очень важно исключить из своего рациона мусорную пищу, — объясняет Владимир Животов. — Это, в первую очередь, сахар и белая мука. Также рекомендуется обойтись без слишком обжаренных продуктов, переработанных, ненатуральных продуктов, консервантов. Наиболее вредны, конечно, фастфуды. Чем меньше пища обработана, тем она полезнее! И тем меньше она загрязняет кишечник.Не надо запивать— Для того чтобы создать правильные условия для функционирования кишечника, очень важно НЕ запивать еду, — говорит врач-остеопат. — Когда мы это всё же делаем, то мешаем нашим пищеварительным ферментам хорошо переварить то, что мы съели. И тогда, естественно, непереваренные куски засоряют кишечник, возникают бродильные процессы по ходу пищеварительного тракта. Чтобы этого не допускать, пить нужно за полчаса до еды и через два часа после. В этом случае мы не мешаем ферментам работать, пища лучше переваривается и мы получаем меньше непереваренных остатков.Обеспечьте хороший кровоток— Хороший кровоток в стенках кишечника — это обязательное условие для качественного пищеварения, — рассказывает Владимир Животов. — При этом кишечник лучше переваривает еду, всасывает питательные вещества и очищается. Отличное кровообращение достигается путем выполнения специальных упражнений и самомассажа внутренних органов.Чистка небезобидна— По поводу чистки кишечника важно понять одну вещь — мы никогда не очистим до блеска гофрированную трубку, которой является кишечник. А если даже и очистить его максимально, то все «засоры» скапливаются вновь. Идеи об очищении с помощью трав, голодания, клизм, слабительных далеко не всегда безобидны. Чтобы помочь кишечнику очищаться, нужно употреблять больше жидкости — но с учётом всех правил, о которых говорилось выше.Обеспечивая благоприятные условия работы пищеварительного тракта, мы избавляемся от необходимости очищать кишечник дополнительными методами.— Для нормализации здоровья кишечника можно применять сорбенты, лучшим из которых я считаю белую пищевую глину, которая выступает одновременно и как сорбент, и как источник микроэлементов, — говорит врач. — Ее же можно применять при воспалительных состояниях, отравлениях, кишечных инфекциях.Рецепт1 чайную ложку глины разводим в воде комнатной температуры. Размешивать лучше деревянной ложкой — считается, что свойства глины так сохраняются лучше.Доливаем теплой воды.Принимать нужно от одного раза в день, за 30 минут до еды.Количество глины можно постепенно увеличивать.Как понять, правильно ли работает ваш кишечник, объяснила врач Вера Самсонова. Например, нормальный ритм опорожнения кишечника — от ежедневного, до 2–3 раз в сутки, до частоты — трижды в неделю. Но есть одно «но» — стул при этом должен отходить без какого-либо дискомфорта. Важно также оценивать объем, цвет, консистенцию стула — например, используя Бристольскую шкалу кала.