Прием корвалола может вызывать зависимость: эндокринолог Зяблова

Врач-эндокринолог Елена Зяблова рассказала в интервью о рисках, связанных с приемом такого популярного в России препарата как корвалол.По словам медика, употребление корвалола при частом использовании может вызывать развитие зависимости от препарата. Зяблова объяснила, что к формированию такого привыкания ведет накапивающийся в организме фенобарбитал (компонент препарата). Если в этом случае резко прекратить принимать его, возникнут характерные симптомы синдрома отмены – повышенная раздражительность и беспокойство, нервозность, отсутствие сна угнетенное состояние.«Организм при частом применении корвалола начинает к нему привыкать, и тогда необходимо повышать дозировку, чтобы чувствовать эффект. При резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый синдром отмены», - заметила Зяблова, беседуя с URA.RU.Врач предупредила, что если человек, у которого формируется привыкание к препарату, начинает увеличивать его дозу, это повышает риск интоксикации организма. Ее последствиями могут стать замедление обмена веществ, снижение артериального давления и развитие почечной недостаточности.«Передозировка корвалолом особенно опасна для почек».Также Зяблова призвала не употреблять данное средство людей, садящихся за руль автомобиля. Из-за приема корвалола у них замедлится скорость реакций, что небезопасно на дороге.