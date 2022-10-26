8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы: окисляющие, ощелачивающие и кислые. Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего.Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы:ОкисляющиеОщелачивающиеКислые.Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего. Третья же группа может оказывать на организм и то и другое действие. Ее название отражает единственную характеристику продукта – кислый вкус. Для уравновешивания баланса, рекомендуется использовать Антиоксиданты.Есть особая категория людей, страдающих нарушением метаболизма кислот. Организм этих людей окисляется при употреблении кислых продуктов, а у других людей от этих же продуктов организм ощелачивается.Что такое нарушение метаболизма кислот и как сохранить кислотно-щелочной баланс в организмеЭто когда организм не усваивает те или иные питательные вещества. Неусвоенные или не полностью усвоенные вещества балластом оседают в организме, из-за чего и возникает заболевание. Эти вещества отравляют организм или мешают его работе.Например: при диабете плохо усваивается сахар, при ревматизме – белок, при излишней тучности – жир, пр целиакии – глютен, при задержке воды в организме – соль.Знание 3 групп позволяет питаться правильной пищей при восстановлении кислотно-щелочного баланса.Продукты выбирают по следующим основным принципам:1. Для людей, не страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих и кислых продуктов должно быть больше, чем окисляющих.2. Для людей, страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих продуктов питания должно быть больше, чем окисляющих и кислых.Окисляющие продуктыЭто в основном пища, богатая белками, углеводами или жирами.Мясо: птица, колбаса, мясной бульон, рыба, продукты моря (мидии, креветки)ЯйцаСыры (в твердых сырах кислот больше, чем в мягких)Животные жиры ( жир, сало, топленое сало и так далее)Растительные масла (особенно арахисовое и рафинированные масла), маргаринЦельные и нецельные зерновые (пшеница, овес, просо)Хлеб, макаронные изделия, хлопья и продукты на основе зернаБобовые горох, соя, белая фасоль, бобыСахарСладости: сиропы, пироженые, шоколад, конфеты, варенье, засахаренные фруктыМасличные культуры: орехи, семечки (кроме миндаля и бразильского ореха)Сладкие напитки: лимонады на базе колы и другиеКофе, чай, какао, виноКислые продуктыЭто продукты, окисляющее или ощелачивающее действие которых зависит от обмена веществ в организме. Кислые продуктысодержат много кислоты, отсюда их вкус и название.Кисломолочные продукты: йогурт, простокваша, кефир, творог (слабо отжатый)Ягоды: белая, красная, черная смородина, малина, клубника, вишняНезрелые фрукты (они более кислые)Кислые фрукты: цитрусовые (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин), некоторые сорта яблок, слива, абрикосыСладкие фрукты (особенно в большом количестве)Кислые овощи: помидоры, баклажаны, ревень, щавель, кресс-салатКвашенная капуста, маринованные овощиФруктовые соки, лимонный сок (в салатном соусе)МедУксусОщелачивающие продуктыЭти продукты ощелачивают потому, что, с одной стороны, они богаты основаниями и либо не содержат кислот совсем, либо содержат их в маленьком количестве; с другой стороны, они не образуют кислот во время различных обменных процессов в организме.КартофельЗеленые овощи ( сырые и жареные), салат, салат-латук, зеленая фасоль, капуста и пр.Цветные овощи: морковь, свекла и др. ( кроме помидоров и баклажан)КукурузаМолоко ( жидкое и сухое), творог (хорошо отжатый), сливки, маслоБананыМиндаль, бразильский орехСухофрукты: финики, изюм ( кроме кислых на вкус, например: абрикосов, яблок)Щелочная минеральная водаНапитки из пюре миндального орехаЧерные оливки, консервированные в маслеАвокадоМасло холодного прессованияСахар, выпаренный из сахарного тростникаВосемь правил для сохранения кислотно-щелочного баланса1. Еда никогда не должна состоять только из окисляющей пищи и всегда должна содержать ощелачивающие продукты.2. При приеме пищи количество ощелачивающих продуктов должно быть больше, чем окисляющих.3. Количество ощелачивающих продуктов должно быть тем больше, чем кислее внутренняя среда организма, а также в тех случаях, когда у человека нарушен обмен кислот.4. Диета, составленная исключительно из ощелачивающих овощей, возможна, но в течении ограниченного периода времени ( 1-2 недели).5. Еда не должна состоять только из кислых продуктов и должна обязательно содержать продукты ощелачивающие.6. Окисляющие и кислые продукты нужно есть в количестве, соответствующем особеннстям обмена веществ организма.7. Нельзя очень часто есть кислые продукты.8. Кислые продукты можно есть только тогда, когда организм готов их принять.