Как зрение меняется с возрастом и можно ли это исправить

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Проводите больше времени на свежем воздухе и не забывайте о профилактических осмотрах у офтальмолога.Нормальное зрение — это зрение без отклонений в зрительной системе. В первую очередь, нормальное зрение связано с нормальным преломлением светового луча в глазу. Это значит, что линзы, роговица и хрусталик фокусируют образ изображения точно на сетчатке глаза, а не перед ним и не за ним, причём в ее центре, на жёлтом пятне.Что такое возрастная норма и какое зрение можно назвать хорошимЗа остроту зрения отвечают два механизма:1. Рефракция глаза ? это способность к преломлению световых лучей, которую измеряют в диоптриях. В норме весь оптический аппарат глаза работает так, что лучи фокусируются точно в центре сетчатки. Состояния, при которых фокусировка изображения происходит перед или за ней, называют аномалиями, или нарушениями, рефракции. К ним относят миопию (близорукость), гиперметропию (дальнозоркость) и астигматизм.2. Аккомодация ? естественный механизм приспособления глаза к фокусированию на предметах, расположенных на различных расстояниях: как вблизи, так и вдали. Она напрямую связана с рефракцией — например, чем ближе расположена вещь, тем больше сила преломления света при переводе взгляда с дальнего объекта на ближний.Остроту зрения проверяют с помощью таблиц с оптотипами: буквами, цифрами или другими знаками разного размера. В России чаще всего используют таблицы Головина и Сивцева ? наверняка каждый видел такую в кабинете офтальмолога. Размер букв зависит от ряда: чем он ниже, тем символы мельче.Нормальным считается зрение, при котором человек каждым глазом видит десятую строку с расстояния 5 метров. Показатель его остроты в таком случае составляет 1,0.Как зрение меняется с возрастомС рождения человеческий организм постоянно развивается, и зрительная система не исключение. При этом уже в раннем возрасте у детей могут обнаружиться тревожные звоночки, сигнализирующие о начале развития глазных болезней или нарушениях, которые нужно диагностировать и корректировать как можно раньше. Вот несколько периодов, в которые происходят наиболее значимые изменения в системе зрения человека:До 21 годаНоворождённые дети способны реагировать только на световые раздражители и не могут различать формы, цвета, предметы. Примерно к 2–3 месяцам малыши начинают видеть очертания вещей и замечать движение. В этом возрасте, как правило, у младенцев диагностируют дальнозоркость, поскольку их глазные яблоки небольшого размера.Оптический аппарат ребёнка нестабилен и не сформирован до конца, поэтому вплоть до 14 лет у него могут появляться аномалии рефракции. Самая часто встречающаяся из них — близорукость, или миопия. Как правило, она начинает развиваться в школьном возрасте — от 6 до 15 лет. На её прогрессирование влияет множество факторов, включая генетическую предрасположенность.К внешним причинам развития миопии относятся:увеличение зрительной нагрузки, особенно у школьников и подростков;плохая освещённость рабочего места;невысокая физическая активность.При этом ребёнок не всегда может понять самостоятельно, что с ним что?то не так. Важно, чтобы родители обращали внимание на изменения в привычном поведении: например, школьник стал подносить книгу ближе к глазам во время чтения или у него участились головные боли, снизилась успеваемость.Чтобы остановить дальнейшее развитие близорукости, необходимо своевременно обратиться к офтальмологу и подобрать подходящий метод коррекции — очки или жёсткие контактные линзы.Лечение назначается сразу после выявления зрительной аномалии. И в большинстве случаев развитие близорукости постепенно замедляется к 15 годам, а к 20–22 зрение стабилизируется.Во взрослом возрасте миопия чаще всего прогрессирует при наличии соответствующих наследственных факторов — тогда она может сочетаться с глаукомой, патологией сетчатки и другими заболеваниями глаз.С 20 до 40 летВ этот период человек должен хорошо различать предметы на всех расстояниях —вблизи, вдали и на средней дистанции, поскольку ещё сохраняется естественная аккомодация глаз. Тем не менее вокруг множество молодых людей, которые носят очки или контактные линзы. На это может быть несколько причин:нескорректированные состояния в юношеском возрасте, о которых мы упомянули выше;наследственный фактор;заболевания организма, которые негативно влияют также и на органы зрения;внешние факторы, и особенно отсутствие контроля зрительной нагрузки во время учёбы или работы.После 40 летПервые заметные признаки ухудшения зрения в основном проявляются после 40 лет — опять же, если нет сопутствующих патологий или генетических заболеваний.У абсолютного большинства людей развивается пресбиопия (возрастная дальнозоркость) ? нормальное возрастное ослабление аккомодации, при котором человеку сложно рассмотреть предметы вблизи.Это естественный процесс, связанный с утолщением хрусталика и снижением эластичности мышцы, которая его удерживает. Пресбиопия корректируется с помощью очков, контактных линз, лазерной коррекции зрения или интраокулярной имплантации мультифокальных линз, позволяющих одинаково видеть в нескольких оптических зонах.Среди частых жалоб пациентов в этом возрасте ? сухость и покраснение глаз, особенно во время чтения или длительной работы. Чаще проблема встречается у женщин старше 45 лет.Такое состояние называется синдромом сухого глаза. Оно связано с недостаточной выработкой слёзной жидкости и её ускоренным испарением с поверхности глаза. Это многофакторное заболевание, однако возраст ? один из главных триггеров изменений в работе структур слёзных желёз.Кроме того, после 40 лет пациентам становится сложнее видеть или читать при тусклом освещении. При переходе из тёмного помещения на улицу или в более светлое пространство свет может ослеплять. Это происходит из?за ослабления мышц зрачка, который регулирует количество лучей, попадающих в глаз.После 50 летОрганизм каждого человека стареет по?разному. В зависимости от предрасположенностей и образа жизни у людей после 50 лет могут возникать заболевания, которые негативно влияют в числе прочего и на зрение. Вот основные из них:сахарный диабет,патологии сердечно?сосудистой системы,гипертоническая болезнь.При наличии патологий в этом возрасте у пациентов чаще всего диагностируют зрительные нарушения, связанные с поражениями сетчатки глаз:1. Дистрофия сетчатки ? сборный термин для группы заболеваний, которые характеризуются структурными изменениями тканей внутренней оболочки глаза. Эти изменения приводят к ухудшению зрительных функций, а в некоторых случаях — и к полной слепоте.Появляются они из?за нарушений в работе сосудистой системы. Полностью избавиться от дистрофии, к сожалению, нельзя, но существуют хирургические методы и консервативная терапия, которые могут остановить прогрессирование болезни.2. Глаукома ? опасная патология, для которой характерна атрофия зрительного нерва. Без должного лечения заболевание может приводить к необратимой слепоте. Развитие глаукомы провоцируют три основных фактора: повышение внутриглазного давления, сужение полей зрения и изменения в зрительном нерве. И с первым из них можно справиться. Врач?офтальмолог может приводить давление к норме медикаментозным, хирургическим или лазерным способом в зависимости от состояния пациента.3. Отслоение стекловидного тела — гелеобразной жидкости, которая находится между хрусталиком и сетчаткой. С возрастом оно разжижается и хуже прикрепляется к сетчатке. Это провоцирует её смещение или отслоение. В результате человек начинает видеть плавающие «мушки» или вспышки.В то же время их появление может свидетельствовать о разрывах сетчатки и даже о её отслойке в будущем. К счастью, небольшие её повреждения поддаются укреплению при помощи лазерной коагуляции, создающей спайку между сетчаткой и сосудистой оболочкой.4. Диабетическая ретинопатия ? заболевание сетчатки глаз у пациентов, страдающих сахарным диабетом. Оно провоцирует изменения в структуре сосудов: их стенки становятся тоньше, из?за чего внутрь попадает жидкость. Диабетическая ретинопатия проявляется микроаневризмами, кровоизлияниями во внутреннюю оболочку глаза. Из?за болезни может также произойти отслойка сетчатки, которая лечится только хирургическим путём.После 60 летСамое распространённое заболевание у пациентов после 60 лет ? катаракта. С возрастом хрусталик уплотняется, становится жёстким и полностью теряет свою эластичность. Главные симптомы зрелой катаракты: появление мутной пелены перед глазами и постепенное ухудшение зрения.На начальной стадии заболевание может вообще не тревожить, и без диагностики специалиста его заметить самостоятельно невозможно. Путь лечения катаракты пока один ? хирургическое вмешательство. Во время операции пациенту удаляют мутный хрусталик и имплантируют новый — искусственный.Также часто встречается возрастная макулярная дегенерация, или макулодистрофия, ? истощение так называемого жёлтого пятна (макулы) в центральной зоне сетчатки. По статистике она диагностируется примерно у 2% пациентов в возрасте до 50 лет, в то время как у людей старше 75 этот показатель резко увеличивается до 35%.Возрастная макулярная дегенерация прогрессирует из?за недостаточного снабжения сосудов кислородом и вызывает их сужение, что приводит к ухудшению зрения. Основной фактор её развития ? возрастной.На какие опасные симптомы обращать внимание вне зависимости от возрастаНекоторые заболевания, которые считаются возрастными, могут начать беспокоить и в молодости. И ключевую роль здесь играет наследственность, а также сопутствующие болезни, которые могут вызывать нарушения работы органов зрения.Немедленно записаться к офтальмологу стоит, если вы заметили у себя следующие симптомы:Острые боли в глазу. Они могут сигнализировать о травме или указывать на более опасные состояния. Например, на внутриглазное воспаление и даже приступы глаукомы, для которых характерно резкое сужение полей зрения.Вспышки, молнии, нити перед глазами, которые могут говорить о серьёзных патологиях сетчатки.Тёмные пятна или мутная пелена перед глазами. Это могут быть симптомы отслойки сетчатки или катаракты.Как сохранить и продлить здоровье глазВот несколько простых, но действенных советов.Проходите регулярные профилактические осмотры у офтальмологаПроверяйте зрение не реже одного раза в год, даже если ничего не беспокоит. Специалист как минимум должен проверить остроту зрения, внутриглазное давление, рефракцию глаза, а также оценить состояние переднего и заднего отрезка глаза и измерить периферическое поле зрения (периметрию).Избегайте загрязнения глаз и попадания в них инородных телВ течение дня мы часто прикасаемся к глазам, неосознанно занося в них пыль или грязь. Поэтому необходимо промывать их чистой водой без дополнительных средств и регулярно мыть руки с мылом.Также нужно обязательно снимать макияж перед сном, чтобы частицы косметических средств не попали в глаза. Иначе они могут спровоцировать конъюнктивит и аллергические реакции. При выборе декоративной косметики лучше отдать предпочтение гипоаллергенным средствам, которые не будут осыпаться.Контролируйте зрительную нагрузкуПредставить жизнь без гаджетов сложно. Но при этом важно помнить, что 8?часовая работа за компьютером и длительный скроллинг новостных лент и соцсетей ? это колоссальная нагрузка для глаз. Она вызывает сильнейшее мышечное напряжение из?за непрерывного фокусирования вблизи.Чтобы дать глазам отдохнуть, делайте регулярные перерывы хотя бы по 10–15 минут каждые 1–1,5 часа работы. В это время стоит переводить взгляд на отдалённые предметы, тем самым расслабляя мышцы.Проводите время на свежем воздухеЗдесь всё просто: во время прогулок мы смотрим на удалённые предметы, а значит, даём мышцам глаза расслабляться и нормализовывать работу зрительного аппарата.Выставляйте правильное освещениеХорошее освещение позволит снизить нагрузку на глаза, поэтому идеально, если ваше рабочее место находится около окна. Искусственные источники света размещайте слева, чтобы они не создавали теней.Отдавать предпочтение стоит лампам жёлтого оттенка: такой свет ближе к естественному. Работая за столом, особенно с мелким текстом, не забывайте держать дистанцию не менее 50 см до рабочей поверхности.Защищайте глаза от UV?излученияПрямое воздействие ультрафиолетовых лучей повреждает сетчатку глаза. Чтобы обезопасить себя, носите солнцезащитные очки с хорошим поляризационным напылением. И не только летом. Ведь зимой куда опаснее: яркий солнечный свет отражается от снега и других поверхностей. Кроме того, очки защищают от попадания пыли и грязи в ветреную погоду.