Диетолог рассказала о пользе средиземноморской диеты

Диетолог Анастасия Тараско рассказала, чем полезна средиземноморская диета и почему ее следует соблюдать.По словам эксперта, это единственный стиль питания, который зарекомендовал себя как отличная профилактика заболеваниям, связанным с сердечно-сосудистой системой. В том числе такие болезни, как инфаркт и инсульт.Когда люди соблюдают средиземноморскую диету, в их рационе много овощей, зелени, рыбы, полезных жиров. Такое питание повышает качество и продолжительность жизни.Кроме того, это диета с низкой гликемический нагрузкой, она характеризуется пониженным потреблением углеводов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».