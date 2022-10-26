Доктор Джордано перечислил признаки начавшейся деменции, которые вы можете не замечать

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Некоторые моменты мы принимаем за обычную забывчивость и рассеянность, тем временем так начинает проявлять себя слабоумие, из-за которого наши когнитивные возможности снижаются.Не только возраст, но и перенесенные заболевания, травмы могут привести к ухудшению памяти. В случае с деменцией в первую очередь страдает краткосрочная память, мы забываем то, что делали буквально несколько минут назад. Постепенно с этим потеряются и долгосрочные воспоминания.Врачи пока не нашли способа избежать деменции или полностью восстановить мозг в случае, если болезнь уже наступила. Но ее возможно остановить, фактически зафиксировать на начальной стадии, если вовремя заметить изменения.Сейчас во всем мире от деменции страдают более 55 миллионов человек, но есть опасения, что эта цифра спустя несколько лет может увеличиться в разы. Одна из причин в том, что пожилые люди живут дольше — чем старше мы становимся, тем выше у нас шанс заработать слабоумие. Но это не одномоментный процесс.— Деменция начинается задолго до того, как вы почувствуете первый симптом, — рассказал доктор медицинских наук, медицинский директор Центра мозга Уильям Нилдс. — На самом деле это 20-летний процесс, который может начаться в 40 лет. Но это хорошая новость, потому что если вы сделаете все правильно, измените образ жизни, то вы сможете предотвратить или отсрочить деменцию.Деменция — это не какое-то одно определенное нарушение, а общий термин для 50 различных типов заболеваний головного мозга. Поэтому и симптомы могут разительно отличаться.Профессор кафедры неврологии, профессор кафедры биохимии Университета Джорджтауна— Признаки слабоумия включают в себя изменения когнитивных способностей: памяти, планирования, выполнения повседневных задач, необычные изменения настроения, нарушение сна и усиление фрустрации (несоответствия желания возможностям — прим. ред.), — говорит профессор кафедры неврологии, профессор кафедры биохимии Университета Джорджтауна Джеймс Джордано.На ранних стадиях возникают сложности:с кратковременной памятью — могут теряться события недавнего прошлого, но долговременные воспоминания остаются сохранными;с эмоциональностью — вы быстрее возбуждаетесь или, наоборот, резко становитесь вялым.— Простая забывчивость и легкая рассеянность, периодические изменения настроения и нарушения в режиме сна не являются причиной для беспокойства, — предупреждает Eat This Джеймс Джордано. — Но только в случае, если эти признаки не длятся какое-то определенное время или ухудшаются.Что еще должно насторожить:моменты апатии, когда вы не хотите и не можете проявлять инициативу, вам становится все равно;проблемы с письмом и чтением;трудности с речью, когда вы не можете подобрать правильное слово, чтобы использовать его в разговоре;недопонимание, если речь идет о том, что говорит вам другой человек.— Людей с деменцией легко сбить с толку, у них появляется тревожность, — описывает состояние невролог Джордано. — У многих бывает «синдром заката», при котором многие становятся активнее в конце дня или ранним вечером. Вероятно, это происходит под влиянием циркадных ритмов.Если вы замечаете у себя или у своих близких подобные признаки, обратитесь к врачу.