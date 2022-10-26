Омега-3 жирные кислоты помогают поддерживать остроту мозга с возрастом

С возрастом можно заметить изменения в различных частях тела, что является естественной частью процесса старения. И эти части тела могут потребовать особого ухода или особого внимания. Особого внимания требует и мозг. Согласно новому исследованию, чтобы сохранить остроту своего мозга как можно дольше, следует подумать о включении в свой рацион определенных продуктов*.В исследовании, проведенном исследователями из Техасского университета здравоохранения в Сан-Антонио и опубликованном недавно в журнале Neurology, приняли участие 2183 человека, средний возраст которых составляет 46 лет, и которые никогда не страдали от инсульта и у них не диагностировали деменцию.Исследователи признали связь между омега-3 жирными кислотами и улучшением неврологического здоровья у пожилых людей, но их цель состояла в том, чтобы выяснить, существует ли связь между омега-3 и здоровьем мозга у людей среднего возраста.В итоге ученые обнаружили связь между омега-3 и объемом гиппокампа, который помогает как функции памяти, так и способности к обучению, а также рассуждению и логическому мышлению как у пожилых, так и у людей среднего возраста.«Исследования изучали эту связь у пожилых людей. Новым вкладом здесь является то, что даже в более молодом возрасте, если ваша диета включает некоторое количество омега-3 жирных кислот, вы уже защищаете свой мозг по большинству показателей старение мозга, которое мы наблюдаем в среднем возрасте», - пояснила ведущий автор исследования Клаудия Сатизабал.При этом специалисты пояснили, что полученные ими результаты подтверждаются большим количеством существующих данных о положительном и защитном влиянии омега-3 на здоровье мозга на протяжении всей жизни.Омега-3 являются неотъемлемым компонентом клеточных мембран, что означает, что они играют важную роль в клеточной передаче сигналов и коммуникации, поскольку рецепторы нейротрансмиттеров расположены на мембране клетки. Из-за этого люди, которые не получают достаточного количества омега-3, более склонны к плохой памяти, перепадам настроения и депрессии. Кроме того, омега-3 также повышают активность нейротрофического фактора головного мозга, который помогает стимулировать клеточные связи.Что касается того, как получать достаточное количество омега-3 жирных кислот, то одним из лучших их источников является жирная холодноводная рыба с низким содержанием ртути, такая как скумбрия, сардины, сельдь или дикая рыба. Также можно выбрать устрицы, анчоусы и икру. Кроме морепродуктов, высокое содержание омега-3 отмечается в орехах и семенах, таких, как лен, чиа, грецкие орехи, а также в соответствующих им маслах