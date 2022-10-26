Стало известно, как побороть преждевременное старение

Каждый хочет оставаться молодым и красивым как можно дольше. И хотя паутинка из морщин рано или поздно оказывается на лице любого человека, лучше, когда это происходит в 60 лет, а не в 30. Оказывается, есть целый ряд факторов, которые могут ускорить процесс старения организма. Но существуют и правила, как затормозить неизбежное. О них рассказал геронтолог Юрий Серебрянский.Он отметил, что у человека с рождения заложены гены развития и старения. В целом уже после появления на свет запускается процесс угасания некоторых физиологических функций. Но старение в классическом его понимании начинается где-то после 30 лет.Что влияетСеребрянский считает, что ускорить старение организма могут проблемы, заложенные генетикой. Они будут проявляться в виде болезней.Кроме того, спровоцировать преждевременное старение может неправильный образ жизни. Он складывается из следующих факторов, которые, наверное, известны каждому россиянину:неправильное питание;курение;низкая активность;неполноценный сон;стресс.Помимо того, на что человек влияет напрямую, есть и фактор, ему почти неподвластный. Да, пресловутая экология. Так что жители загазованных мегаполисов внешне выглядят менее свежими, чем обитатели деревень.Кстати, ещё одним активатором старения может стать несвоевременное лечение. Даже если забить на ту же простуду, то в будущем это может аукнуться.Как остановитьГеронтолог рассказал, что есть несколько простых правил торможения процесса преждевременного старения. И правила как нельзя просты — их обычно можно прочитать в каждом первом буклете о ЗОЖ:занятия физкультурой;полноценный сон;чередование труда и отдыха;правильное питание;отсутствие стресса.Но самое главное — заниматься своим здоровьем и не пренебрегать периодическими обследованиями у врачей. Соблюдение этих правил значительно снижает риск преждевременного старения организма, заключил Серебрянский.