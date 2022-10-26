5 минут ожидания: почему нельзя сразу пить горячий чай или кофе

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Дело не во вкусовых ощущениях, хотя за это время напиток станет насыщеннее. Врачи предупреждают, что кипяток опасен для пищевода и может спровоцировать развитие онкозаболеваний.Чем холоднее на улице, тем чаще мы согреваемся чаем и кофе. Сделать напиток погорячее и прихлебывать маленькими глоточками — это особое осенне-зимнее удовольствие. Которое, впрочем, нам могут подпортить врачи. Они предупреждают: кипяток может увеличить риск развития рака пищевода.— Любая еда или напиток горячее 110 градусов по Фаренгейту (чуть больше 43оС) может обжечь кожу, — говорит врач общей практики Дебора Ли. — Температура выше 160 градусов по Фаренгейту (71оС) немедленно ее ошпарит.Врач предупреждает: если вы заварили себе кофе водой, нагретой до 90–95оС, и сразу начали его пить, пищевод может серьезно пострадать.— Напиток может вызвать серьезные ожоги чувствительных клеток слизистой пищевода, — предупреждает Дебора Ли.Слова эксперта подтверждает и исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition. Ученые проанализировали образ жизни полумиллиона британцев — сопоставляли их здоровье с их привычками.— У тех, кто пил «горячий» или «очень горячий» кофе, риск развития рака пищевода был повышен в 5,5 раза, — рассказывает доктор Ли.По словам ученых, кипяток может усилить гастроэзофагеальный рефлюкс и спровоцировать воспаление пищевода. И то и другое увеличивает риск развития рака.О возможной канцерогенности горячих напитков еще несколько лет назад говорили эксперты ВОЗ. В монографии, проведенной Международным агентством по исследованию рака (МАИР), сказано, что, в частности, чай мате, подогретый до температуры свыше 65 градусов по Цельсию, может быть канцерогенным для человека. У животных схожие симптомы были отмечены, когда они пили горячую воду.Есть и другая теория канцерогенности горячих напитков. Ее сторонники считают, что если кипяток повредил ткани пищевода, организм начинает генерировать новые клетки для заживления ожогов. И чем быстрее и чаще он это делает, тем выше риски генетических ошибок, то есть развития аномальных или раковых клеток.Впрочем, на данный момент многие такие исследования считаются субъективными, потому что ученые не всегда замеряли точную температуру напитков, а лишь довольствовались устными оценками участников эксперимента.— Тем не менее есть смысл в том, чтобы подождать хотя бы 5 минут и дать напитку немного остыть, прежде чем начать его пить, — резюмировала эксперт.