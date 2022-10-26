Психотерапевт Орлов рассказал о причинах заикания

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По словам психиатра и психотерапевта Ивана Орлова, ответственным за заикание является головной мозг.В своем интервью врач рассказал, что физиологический процесс, вызывающий развитие механизмов заикания, во многом является загадкой. Но ученые выдвинули гипотезу, согласно которой данный речевой дефект является следствием нарушений в подкорковых структурах головного мозга, регулирующих тонус мышц.Одно из причин таких нарушений может быть генетика«Часто заикание возникает из-за генетической предрасположенности. Если в роду у человека кто-то заикался, это может передаться потомкам», - сказал Орлов в беседе с РИАМО.Кроме того, к заиканию могут вести неврологические изменения, возникающие на стадии внутриутробного развития. В частности, рассказал Орлов, заикание у ребенка может быть связано с тем, что его мать во время беременности перенесла сильный стресс, подвергалась воздействию токсинов или же у нее возникали заболевания. Психотерапевт добавил, что в это случае у ребенка может наблюдаться не только заикание, но и другие речевые дефекты.Орлов заметил, что заикание у взрослых людей, как правило, является нарушением, возникшим еще в детстве (проявляется оно в возрасте от двух до пяти лет). Но в редких случаях человек начинает заикаться, уже будучи взрослым. Среди возможных причин этого эксперт назвал поражение мозга в результате травм, инфекционных, воспалительных заболеваний.Говоря о влиянии стресса и испуга на развитие заикания, специалист уточнил:«Это случается когда уже имеются изменения в мозге, являющиеся физиологической причиной заикания. Если таких изменений нет, то заикание от испуга не появится».