Психотерапевт Орлов рассказал о причинах заикания
В своем интервью врач рассказал, что физиологический процесс, вызывающий развитие механизмов заикания, во многом является загадкой. Но ученые выдвинули гипотезу, согласно которой данный речевой дефект является следствием нарушений в подкорковых структурах головного мозга, регулирующих тонус мышц.
Одно из причин таких нарушений может быть генетика
«Часто заикание возникает из-за генетической предрасположенности. Если в роду у человека кто-то заикался, это может передаться потомкам», - сказал Орлов в беседе с РИАМО.
Кроме того, к заиканию могут вести неврологические изменения, возникающие на стадии внутриутробного развития. В частности, рассказал Орлов, заикание у ребенка может быть связано с тем, что его мать во время беременности перенесла сильный стресс, подвергалась воздействию токсинов или же у нее возникали заболевания. Психотерапевт добавил, что в это случае у ребенка может наблюдаться не только заикание, но и другие речевые дефекты.
Орлов заметил, что заикание у взрослых людей, как правило, является нарушением, возникшим еще в детстве (проявляется оно в возрасте от двух до пяти лет). Но в редких случаях человек начинает заикаться, уже будучи взрослым. Среди возможных причин этого эксперт назвал поражение мозга в результате травм, инфекционных, воспалительных заболеваний.
Говоря о влиянии стресса и испуга на развитие заикания, специалист уточнил:
«Это случается когда уже имеются изменения в мозге, являющиеся физиологической причиной заикания. Если таких изменений нет, то заикание от испуга не появится».
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