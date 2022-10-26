Терапевт Фаррахов рассказал, на какой части руки лучше измерять давление

Большинство меряют артериальное давление на плече — чуть выше локтевого сгиба. Однако есть такие, кто использует тонометры с манжетой на запястье. Врач объяснил, где показания будут точнее и как не ошибиться.Вариантов тонометров в аптеках продается множество, поэтому бывает сразу трудно определиться — какой лучше выбрать для домашнего использования.По словам врача-терапевта Марата Фаррахова, людям без медицинского образования для дома лучше подойдут автоматические тонометры с комбинированным источником питания — батарейки/аккумуляторы, которые можно подключить к розетке.С выбором типа манжеты — на плечо или на запястье — надо быть аккуратнее. Кому-то запястные тонометры покажутся более удобными, особенно если надо измерять давление несколько раз в день и для этого возить прибор с собой. По словам врача-терапевта, чтобы его использовать, для начала надо убедиться, что показатели давления на плече и запястье у конкретного человека совпадают.— Во всех медицинских учебных заведениях измерению артериального давления обучаются именно на плече, на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. Мы также опираемся на клинические рекомендации, европейские и российские. В них сказано, что измерение давления должно происходить на руке, и, исходя из размеров манжеты, подразумевается, что это плечо. Американская ассоциация кардиологов рекомендует при наличии свободного доступа к разным видам тонометров делать выбор в пользу устройства с манжетой, которая надевается на плечо.«Всемирно известная и авторитетная Клиника Mayo, которая занимается исследовательской, учебной и лечебной деятельностью, также ссылается на эти рекомендации и отмечает, что запястные тонометры могут быть неточны и завышают показатели, поэтому должны использоваться крайне аккуратно при точном соблюдении всех условий измерения давления», — написал Марат Фаррахов на своей странице «ВКонтакте».Почему запястные тонометры могут ошибаться? Доктор назвал две основные причины:вы неправильно измеряете давление;возрастное уплотнение стенок артерий.По словам врача, плечевые манжеты не дают таких «побочек». К примеру, просто потому, что крупные сосуды обеспечивают лучшую эластичность и точность измерения.Как правильно измерять давление на запястьеПосидите пару минут перед измерением давления рядом с тонометром и успокойтесь;Поверните датчик с дисплеем «лицом к себе»;Наденьте манжету на запястье — на расстоянии около 1 сантиметра от ладони;Прислоните руку с тонометром к груди — на уровне сердца, а свободной рукой поддерживайте за локоть руку с аппаратом. В таком положении рука должна находиться в течение всего времени измерения давления.Как измерить давление без тонометраЧто делать, если надо измерить давление, а прибора с собой нет? Как рассказывала врач-терапевт Анастасия Половина, при необходимости можно для этого использовать другие методы — например, при помощи иглы, кольца, линейки, по пульсу. Их нельзя считать суперточными, но в определенных ситуациях они могут выручить.К примеру, метод по пульсу на лучевой артерии выглядит так:примите удобную позу, важно делать это в спокойной обстановке,нащупайте пульс на лучевой артерии — у основания большого пальца,в течение 30 секунд сосчитайте количество сердечных сокращений, после умножьте полученное число на 2 — получите реальные показатели ударов сердца в минуту.Как объясняла врач, в норме должно быть от 60 до 80 ударов в минуту. При числе ударов в минутуменьше 60 — можно говорить о гипотонии,меньше 50 — можно говорить о брадикардии,больше 90 — бесспорный показатель гипертонии,более 100 — показатель тахикардии.