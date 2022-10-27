Врач дала советы, как попрощаться со стрессом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач Наталья Зубарева рассказала о влиянии гормона кортизола на организм человека, а также о том, как справиться с его действием.Этот гормон вызывает стресс, и его надо гасить, чтобы не возникали проблемы с давлением. Для этого нужно выбросить вашу литровую кружку для кофе, не тренить на ночь глядя, спать как в последний раз и обязательно завтракать.«Кофе нам нужен либо в лечебных целях, когда невыносимо хочется спать, либо 1 чашка в день, или вовсе отказываемся», — написала медик в своём Telegram-канале.Также она посоветовала отправляться на боковую около 23:00 и просыпаться до 7:00.«Также хочу добавить, что под влияние питания попадают не только гормоны, но и их предшественники. Например, богатые триптофаном индейка, банан и шоколад позволяют нам увеличить количество серотонина, который отвечает за ощущение счастья, либидо и здоровый аппетит», — добавила она.